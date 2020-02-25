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ارتفاع حالات الإصابة بفيروس “كورونا” في البحرين إلى 23.. وتعليق الدراسة لأسبوعين

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ارتفاع حالات الإصابة بفيروس “كورونا” في البحرين إلى 23.. وتعليق الدراسة لأسبوعين

ارتفاع حالات الإصابة بفيروس “كورونا” في البحرين إلى 23.. وتعليق الدراسة لأسبوعين
http://almnatiq.net/?p=836328
المناطق - وكالات

قالت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، مساء اليوم الثلاثاء، إن حالات الإصابة بفيروس “كورونا” في المملكة ارتفع إلى 23 حالة.

وأعلنت البحرين تعليق الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة لمدة أسبوعين ، وذلك بسبب المخاوف من فيروس كورونا ، والذي سجلت فيه 6 حالات جديدة اليوم. وبلغت حتى الآن عدد حالات الإصابات المؤكدة في البحرين 23 حالة.

وفي محاولة للحد من تسجيل إصابات جديدة، علقت المنامة، جميع الرحلات القادمة من مطاري دبي الدولي والشارقة الدولي الإماراتيين لمدة 48 ساعة.

ودعت وزارة خارجية البحرين جميع المواطنين إلى عدم السفر إلى ايران وتايلاند وسنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية، نظرًا لتفشى الفيروس بالدول المذكورة.

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