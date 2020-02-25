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الولايات المتحدة: الوضع حول فيروس “كورونا” في إيطاليا وإيران مقلق جدا جدا

الولايات المتحدة: الوضع حول فيروس “كورونا” في إيطاليا وإيران مقلق جدا جدا
http://almnatiq.net/?p=836334
المناطق - وكالات

قال وزير الصحة الأمريكي ألكيس آزار، اليوم الثلاثاء، إن الوضع حول فيروس “كورونا” بإيطاليا وإيران “مقلق جدا جدا”.

وتوقع آزار تسجيل المزيد من حالات الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة، مضيفا أن بلاده تمتلك مخزونا من الأقنعة، “لكنها تبقى غير كافية في حال تفشي الفيروس بشكل كبير”.

وحذر الوزير من أن موارد وزارته المالية المخصصة للتعامل مع الأمراض المعدية تنفذ بسرعة.

وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة “قلقة للغاية” من أن تكون إيران قد أخفت تفاصيل عن انتشار فيروس كورونا، ودعا كل الدول إلى “قول الحقيقة”.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي إن “الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ من المعلومات التي تشير إلى أن النظام الإيراني ربما أخفى تفاصيل حيوية عن التفشي في ذلك البلد”.

في الوقت نفسه، انتقد وزير الخارجية الأميركي بكين، بسبب ما وصفه “الرقابة على وسائل الإعلام والعاملين في مجال الرعاية الصحية”.

ونقلت رويترز عن الوزير الأميركي قوله: “على كل الدول بما في ذلك إيران قول الحقيقة بشأن فيروس كورونا والتعاون مع منظمات الإغاثة الدولية”.

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