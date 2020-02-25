احدث الأخبار

مستشفى شرق جدة ينجح في إجراء عملية جراحية نوعية لإصلاح كتف متهتك
منطقة مكة المكرمة
 الولايات المتحدة: الوضع حول فيروس “كورونا” في إيطاليا وإيران مقلق جدا جدا
أبرز المواد
 ألمانيا.. ارتفاع عدد ضحايا حادثة الدهس إلى 60 شخصا
أبرز المواد
 ارتفاع حالات الإصابة بفيروس “كورونا” في البحرين إلى 23.. وتعليق الدراسة لأسبوعين
أبرز المواد
 تعليم الطائف يحقق المركز الثالث على مستوى المملكة في منافسات الأولمبياد الوطني للروبوت
منطقة مكة المكرمة
 عبدالعزيز الفيصل يشكر القيادة بمناسبة الأمر الملكي الكريم بتحويل هيئة الرياضة إلى وزارة
أبرز المواد
 أمير منطقة الرياض يفتتح ملتقى اللجان الشبابية الثالث
منطقة الرياض
 وكالة البحث والابتكار بوزارة التعليم تدشن ملتقى مشاريع التعاون الدولي البحثية للأمراض المعدية
أبرز المواد
 تنمية سكاكا ونادي الجوف ينظمون هايكنج الرجاجيل لذوي الإعاقة
منطقة الجوف
 الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية بجدة تبرم اتفاقية تعاون مع وزارة الإسكان
منطقة مكة المكرمة
 إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام تنفذ خطة الأمطار في المسجد الحرام
أبرز المواد
 بحضور نائبه .. أمير منطقة القصيم يستقبل السفير الفرنسي لدى المملكة
منطقة القصيم
مستشفى شرق جدة ينجح في إجراء عملية جراحية نوعية لإصلاح كتف متهتك

مستشفى شرق جدة ينجح في إجراء عملية جراحية نوعية لإصلاح كتف متهتك

منطقة مكة المكرمة
الولايات المتحدة: الوضع حول فيروس “كورونا” في إيطاليا وإيران مقلق جدا جدا

الولايات المتحدة: الوضع حول فيروس “كورونا” في إيطاليا وإيران مقلق جدا جدا

أبرز المواد
ألمانيا.. ارتفاع عدد ضحايا حادثة الدهس إلى 60 شخصا

ألمانيا.. ارتفاع عدد ضحايا حادثة الدهس إلى 60 شخصا

أبرز المواد
ارتفاع حالات الإصابة بفيروس “كورونا” في البحرين إلى 23.. وتعليق الدراسة لأسبوعين

ارتفاع حالات الإصابة بفيروس “كورونا” في البحرين إلى 23.. وتعليق الدراسة لأسبوعين

أبرز المواد

مستشفى شرق جدة ينجح في إجراء عملية جراحية نوعية لإصلاح كتف متهتك

مستشفى شرق جدة ينجح في إجراء عملية جراحية نوعية لإصلاح كتف متهتك
http://almnatiq.net/?p=836337
المناطق - عادل الزهراني

بفضل من الله تمكن فريق طبي من قسم جراحة العظام بمستشفى شرق جدة من إجراء عملية نوعية تكللت بالنجاح لمريض أصيب بكسر متهتك مع خلع لعظمة الكتف تم على إثرها تغير مفصل الكتف إثر وقوع المريض وفقده وعيه فجأة أثناء وقوفه والحديث مع ذويه .
وقد جرى نقل المريض فور وقوعه واصابته إلى قسم الطوارئ بالمستشفى وتم إستدعاء الأطباء المعنيين لتشخيص الحالة وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وقد تبين وجود كسر متهتك وخلع في عظمة الكتف مما استدعى تجهيزه السريع للعمليات وقد قام بمباشرة الحالة من قسم جراحة العظام الدكتور أحمد عصر ،وتم توفير كافة المستلزمات الطبية المطلوبة لإجراء الجراحة في وقتٍ قياسي حيث تمت العملية بنجاح ولله الحمد وقد تماثل المريض للشفاء .
وأوضح الطبيب المعالج صعوبة هذه العملية النادرة من ناحية تهتك العظم الشديد ومحاولة إسترجاع ميكانيكية الحركة في المفصل بطريقة يحافظ بها المريض على نشاطه المستقبلي ممارساً حياته بكل يسر وسهولة .
: الفريق الطبي المشارك في العملية
الدكتور / أحمد فهد عصر إستشاري جراحة عظام تخصص دقيق في إبدال المفاصل والمناظير للاطراف العلويه .
الدكتور / شرف الدين عثمان اخصائي جراحة العظام .
الدكتور / علي الحداد طبيب مقيم جراحة العظام بالمستوى الرابع بالهيئة السعوديه
الدكتور/ صلاح شاهين من قسم التخدير
الفني / عبدالسلام العتيبي فني العمليات

روابط ذات صلة

تعليم الطائف يحقق المركز الثالث على مستوى المملكة في منافسات الأولمبياد الوطني للروبوت

تعليم الطائف يحقق المركز الثالث على مستوى المملكة في منافسات الأولمبياد الوطني للروبوت
الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية بجدة تبرم اتفاقية تعاون مع وزارة الإسكان

الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية بجدة تبرم اتفاقية تعاون مع وزارة الإسكان
إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام تنفذ خطة الأمطار في المسجد الحرام

إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام تنفذ خطة الأمطار في المسجد الحرام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*