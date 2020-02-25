مستشفى شرق جدة ينجح في إجراء عملية جراحية نوعية لإصلاح كتف متهتك

المناطق - عادل الزهراني

بفضل من الله تمكن فريق طبي من قسم جراحة العظام بمستشفى شرق جدة من إجراء عملية نوعية تكللت بالنجاح لمريض أصيب بكسر متهتك مع خلع لعظمة الكتف تم على إثرها تغير مفصل الكتف إثر وقوع المريض وفقده وعيه فجأة أثناء وقوفه والحديث مع ذويه .

وقد جرى نقل المريض فور وقوعه واصابته إلى قسم الطوارئ بالمستشفى وتم إستدعاء الأطباء المعنيين لتشخيص الحالة وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وقد تبين وجود كسر متهتك وخلع في عظمة الكتف مما استدعى تجهيزه السريع للعمليات وقد قام بمباشرة الحالة من قسم جراحة العظام الدكتور أحمد عصر ،وتم توفير كافة المستلزمات الطبية المطلوبة لإجراء الجراحة في وقتٍ قياسي حيث تمت العملية بنجاح ولله الحمد وقد تماثل المريض للشفاء .

وأوضح الطبيب المعالج صعوبة هذه العملية النادرة من ناحية تهتك العظم الشديد ومحاولة إسترجاع ميكانيكية الحركة في المفصل بطريقة يحافظ بها المريض على نشاطه المستقبلي ممارساً حياته بكل يسر وسهولة .

: الفريق الطبي المشارك في العملية

الدكتور / أحمد فهد عصر إستشاري جراحة عظام تخصص دقيق في إبدال المفاصل والمناظير للاطراف العلويه .

الدكتور / شرف الدين عثمان اخصائي جراحة العظام .

الدكتور / علي الحداد طبيب مقيم جراحة العظام بالمستوى الرابع بالهيئة السعوديه

الدكتور/ صلاح شاهين من قسم التخدير

الفني / عبدالسلام العتيبي فني العمليات