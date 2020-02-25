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مواد غذائية يرتبط تناولها بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

مواد غذائية يرتبط تناولها بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

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مواد غذائية يرتبط تناولها بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

مواد غذائية يرتبط تناولها بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية
http://almnatiq.net/?p=836360
المناطق - وكالات

كشف عدد من الخبراء أن تناول الجبن والزبادي والحليب، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسكتة دماغية بنسبة 10%.

ووجدت الدراسة التي شملت أكثر من 418 ألف شخص، من 9 دول، أن استهلاك منتجات الألبان هذه يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالجلطة الأكثر شيوعا.

وعلى وجه الخصوص، بالنسبة لكل كوب إضافي من الحليب الذي يشربه المشاركون يوميا، انخفض خطر الإصابة بسكتة دماغية ناجمة عن جلطة دموية بنسبة 5%، وانخفض الخطر أيضا بنسبة 9% لكل علبة زبادي إضافية.

وتأتي هذه النتائج بعد أن قام فريق البحث بتحليل العلاقة بين الغذاء ونوعين رئيسيين من السكتة الدماغية، الإقفارية والنزفية.

وتحدث السكتة الدماغية بسبب انسداد في الشريان ما يؤدي إلى انقطاع إمدادات الدم إلى المخ، بينما تحدث السكتة النزفية عندما يقع نزيف في المخ يضر بالخلايا المحيطية.

وطلب الباحثون بإشراف جامعة أكسفورد من المشاركين من تسع دول أوروبية، تقديم معلومات حول نظامهم الغذائي ونمط حياتهم وتاريخهم الطبي.

ثم تابع الفريق المشاركين لمدة 12 عاما في المتوسط، والتي سجل خلالها نحو 281.4 حالة سكتة دماغية، و1430 حالة سكتة دماغية نزفية.

ووجدت الدراسة التي نشرت في مجلة European Heart Journal، أن كلا من تناول الفواكه والخضروات والألياف والحليب والجبن والزبادي مرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالجلطة الدماغية.

وعلى وجه الخصوص، ارتبطت كل 10 غرامات إضافية من الألياف يوميا بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 23%، وهو ما يعادل نحو حالتين أقل لكل 1000 من السكان، على مدى عشر سنوات.

وارتبطت الفاكهة والخضروات بانخفاض الخطر بنسبة 13% لكل 200 غرام يقع تناولها يوميا.

لكن النتائج وجدت أنه “لا يوجد ارتباط كبير” بين هذه الأطعمة وانخفاض خطر الإصابة بسكتة دماغية نزفية.

في المقابل، توصلت الدراسة إلى أن أولئك الذين يتناولون المزيد من البيض، كانوا أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية نادرة.

ووجد الباحثون أن كل 20 غراما إضافيا من البيض المستهلكة يوميا ترتبط بزيادة خطر الإصابة بنزيف الدم بنسبة 25%، والتي تعادل إصابة نحو حالتين لكل 3000 شخص على مدار 10 أعوام.

وتحث الدراسة الحديثة على زيادة استهلاك الألياف والفواكه والخضروات للحد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

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