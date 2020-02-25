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الأمير مشعل بن ماجد يرعى حفل تكريم الطلاب المتفوقين بتعليم جدة “سفراء التفوق ٣٣”

الأمير مشعل بن ماجد يرعى حفل تكريم الطلاب المتفوقين بتعليم جدة “سفراء التفوق ٣٣”
http://almnatiq.net/?p=836366
المناطق - واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة اليوم حفل “سفراء التفوق ٣٣” الذي تقيمه الإدارة العامة للتعليم بالمحافظة، ممثلة بإدارة التوجيه والإرشاد والذين يمثلون أوائل الطلاب المتفوقين للعام الدراسي ١٤٣٩- ١٤٤٠هـ بمختلف مكاتب التعليم بالمحافظة وعددهم ٢٩٧ متفوقًا ممن تجاوزت نسبهم ٩٩،٥٠% من طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية، وذلك بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبدالعزيز، بحضور مدير عام التعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي، ومدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، ومديري مكاتب التعليم، والتربويين وأولياء أمور المتفوقين.
وفور وصول سموه عُزِف السلام الملكي، عقب ذلك تلاوة آيات عطرة من القرآن الكريم، ثم ألقى الدكتور المسعودي كلمة رحّب فيها بسمو الأمير مشعل بن ماجد والحضور, مشيداً بما وصل إليه التعليم بمحافظة جدة، مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، داعم حقيقي وقوي للتعليم والتقدم بشتى أشكاله.
وبين المسعودي أن الليلة أضيئت بهؤلاء النجباء الذين سيتشرفون – بإذن الله – بخدمة وطنهم ومواكبة رؤيته المباركة، وأن تشريف سمو الأمير مشعل يؤكد مدى اهتمام قادة الوطن بالتعليم، مما يسهم – بإذن الله – في مواصلة التعليم لنهضته وتطوره.
وأكد مدير تعليم جدة أن سمو الأمير مشعل بن ماجد يحرص على الاطمئنان المتواصل على أهمية توفير الإمكانات للطلاب وسط بيئة تعليمية آمنة.
واختتم كلمته بالشكر والعرفان لسمو محافظ جدة على اهتمامه ومشاركته لأبنائه الطلاب فرحة التفوق، حاثاً الطلاب على أهمية استدامة تميزهم وتفوقهم فالوطن ينتظر منهم الكثير.
عقب ذلك قدّم عدد من طلاب مدارس جدة أمام سموه والحضور أوبريتًا إنشاديًا بعنوان “همة حتى القمة” نال تفاعل واستحسان الحضور.
وفي ختام الحفل كرم سمو محافظ جدة المتفوقين، كما تسلّم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة من المدير العام لتعليم جدة، والتقطت الصور التذكارية مع المتفوقين.

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