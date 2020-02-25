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تعليق الدراسة بجميع مدارس وكليات القصيم غداً

تعليق الدراسة بجميع مدارس وكليات القصيم غداً
http://almnatiq.net/?p=836375
المناطق - الرياض

وجه المدير العام لتعليم منطقة القصيم محمد الفريح، بتعليق الدراسة ليوم غد الأربعاء في جميع مدارس المنطقة، بناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حول الظروف المناخية التي تشهدها منطقة القصيم والمؤثرة على البيئة المدرسية وحرصاً على سلامة الجميع .

كما وجه مدير #جامعة_القصيم بتعليق الدراسة ليوم غد الأربعاء ٢-٧-١٤٤١هـ في جميع كليات وفروع الجامعة وذلك حرصاً على سلامة الطلبة.

وكذلك تعليق الدراسة في جميع الكليات التقنية والعالمية بنين وبنات والمعاهد الصناعية الثانوية والتشييد ومعاهد الشراكات ومنشآت التدريب الأهلية بمنطقة القصيم

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