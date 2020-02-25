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مستشفى الدلم ينقذ مصاب عاني من نزيف حاد جراء حادث مروري

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مستشفى الدلم ينقذ مصاب عاني من نزيف حاد جراء حادث مروري

مستشفى الدلم ينقذ مصاب عاني من نزيف حاد جراء حادث مروري
http://almnatiq.net/?p=836378
المناطق-فلاج الشعيفاني

استقبل قسم الطوارئ في مستشفى الأمير سلمان بن محمد آل سعود بمحافظة الدلم في يوم الاحد التاسع و العشرين من جمادى الاخر، مصاب متوسط العمر، تعرض لحادث سير و بعد المعاينة السريرية اتضح أنه يعاني من ثلاثة جروح قاطعة في فروة الرأس أدت إلى نزيف حاد، ما سبب له صدمة مع شحوب شديد و اضطراب في ضربات القلب وهبوط حاد في الضغط وصل إلى خمسين وهي نسبة متدنية. و بفضل الله ثم تدخل الفريق الطبي تم السيطرة على النزيف و خياطة الجروح وتعويض السوائل ، ثم وضع المصاب تحت المراقبة لمدة ساعتين.و بحسب الطبيب المشرف على الحالة أن المريض خرج بعد أن استقرت العلامات الحيوية واستعاد عافيته.

وكان قسم الطوارئ استقبل قبلها حالة لإطلاق نار متعدد أصابت البطن و الصدر و أسفل الورك الأيسر و أخرى في العضد الأيمن. وفور استقبال الحالة و إجراء الفحوصات والتقييم السريري والإشعاعي تبين أن المصاب يعاني نزف في البطن و الصدر مما استدعى السيطرة على النزيف و إحالته فورا إلى مستشفى الملك خالد بالخرج بعد ان استقرت حالته العامة.

من جهته شكر سعادة الدكتور إبراهيم الدخيني مدير المستشفى الطاقم الطبي و التمريض على جهودهم و سرعة التعامل مع الحالات وقال : لاشك ان استقبال حالتين مستعجلة و طارئة في نفس الوقت يؤكد مدى جهوزية الطوارئ. كما تمنى الشفاء العاجل للجميع.

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