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كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة تنفذ تمرين لعبة الحرب مع جامعة الدفاع الوطني الباكستانية بالرياض

كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة تنفذ تمرين لعبة الحرب مع جامعة الدفاع الوطني الباكستانية بالرياض

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كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة تنفذ تمرين لعبة الحرب مع جامعة الدفاع الوطني الباكستانية بالرياض

كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة تنفذ تمرين لعبة الحرب مع جامعة الدفاع الوطني الباكستانية بالرياض
http://almnatiq.net/?p=836381
المناطق - واس

نفذت كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة تمرين لعبة الحرب بالتعاون مع جامعة الدفاع الوطني الباكستانية بالرياض ، في إطار التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين وبما يعزز المنهج العملي و المعارف والمهارات المختلفة المكتسبة .
ويهدف التمرين الذي نفذته دورة القيادة والأركان (46) في مرحلة التخصص بإشراف قائد الكلية اللواء الركن محمد بن جدوع الرويلي ومدير جامعة الدفاع الوطني الباكستانية وهيئة السيطرة على التمرين ، إلى فهم أبعاد ومستويات بيئة العمل على مستوى أفرع القوات المسلحة وتحليل إمكانات وقدرات العناصر والأنظمة الرئيسة من خلال تطبيق مهارات التخطيط التي تساند متطلبات القيادة والسيطرة وصنع القرارات في بيئة العمليات.

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