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عقوبات أمريكية على كيانات وأفراد من روسيا والصين وتركيا والعراق بسبب برنامج إيران للصواريخ

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عقوبات أمريكية على كيانات وأفراد من روسيا والصين وتركيا والعراق بسبب برنامج إيران للصواريخ

عقوبات أمريكية على كيانات وأفراد من روسيا والصين وتركيا والعراق بسبب برنامج إيران للصواريخ
http://almnatiq.net/?p=836385
المناطق - وكالات

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عقوبات على 13 كيانا وشخصية في كل من الصين والعراق وروسيا وتركيا، بتهمة دعم برنامج إيران الصاروخي.

وجاء في بيان لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن العقوبات تفرض بموجب القانون الأمريكي حول عدم الانتشار الخاص بإيران وكوريا الشمالية وسوريا، والذي يفرض حظرا على تسليم التكنولوجيات لصناعة الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية والجرثومية لتلك الدول.

وعلى وجه التحديد، تم إدراج 5 شركات وأفراد من الصين وتركيا على قائمة العقوبات بتهمة دعم البرنامج الإيراني للصواريخ.

كما اتهمت واشنطن مواطنا صينيا بتقديم مواد ذات الاستخدام المزدوج لباكستان.

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