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داون تاون وبوليفارد أهم الفرص الاستثمارية لأمانة منطقة تبوك بملتقى “فرص”

داون تاون وبوليفارد أهم الفرص الاستثمارية لأمانة منطقة تبوك بملتقى “فرص”

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داون تاون وبوليفارد أهم الفرص الاستثمارية لأمانة منطقة تبوك بملتقى “فرص”

داون تاون وبوليفارد أهم الفرص الاستثمارية لأمانة منطقة تبوك بملتقى “فرص”
http://almnatiq.net/?p=836408
المناطق- تبوك:

طرحت أمانة منطقة تبوك أكثر من 200 فرصة استثمارية في ملتقى الاستثمار البلدي “فرص” الذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية بمشاركة أمانات المملكة في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام.
وأوضح أمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق أن مشاركة الأمانة في الملتقى تهدف إلى عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة وعرض جميع الخِدْمات والتسهيلات التي تقدمها الأمانة.
وبين أن من أهم الفرص الاستثمارية التي طرحت بالملتقى مشروع “تبوك داون تاون” وهو مشروع استثماري ضخم حيث تسعى الأمانة من خلاله لإيجاد قلب نابض لمدينة تبوك مشيراً إلى أن المشروع الذي تبلغ مساحته 672 ألف متر مربع وعلى امتداد 1900 متر يحتوي على العديد من الأنشطة الحيوية والتجارية مع الحفاظ على الطابع التراثي للمدينة.
وأفاد الشفق أن الأمانة طرحت كذلك مشروع “بوليفارد تبوك” والذي يعد علامة فارقة في عالم المال والأعمال ويمتاز بأسلوب راقي وإضافة عصرية للمجمعات التجارية والسكنية وتبلغ مساحة المشروع 644 ألف متر مربع بعرض 258 متر وطول 2500 متر على طريق الملك خالد بتبوك.
وأكد أمين منطقة تبوك أن الأمانة تسعى لاستقطاب المستثمرين من خلال الأنشطة التي توافق اهتمامات جميع شرائح المستثمرين للإسهام في الزيادة التنافسية وأيضا الإيرادات التي تعمل الأمانة على تعزيزها لتنميتها بالمنطقة بالإضافة إلى دعم رواد الأعمال والمستثمرين في المنطقة بفرص مبتكرة لافتاً إلى إطلاق العديد من المبادرات الهادفة إلى تحفيز البيئة الاستثمارية في المنطقة وذلك ترجمة لأهداف رؤية المملكة 2030 وخطط التحول الوطني 2020 التي ترتكز على تطوير منظومة الاستثمارات.

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