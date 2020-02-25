تعليم جازان يحقق المركز الأول لجائزة الاستراتيجية والإبداع في الأولمبياد الوطني للروبوت

المناطق - فضه عطيف

حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان المركز الأول في جائزة الاستراتيجية والإبداع في مسابقة الأولمبياد الوطني للروبوت الفرست ليقو التي اختتمت فعالياها اليوم في محافظة الليث .

وقدم المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي التهنئة للطلاب الفائزين بالجائزة وهم صالح محة عبدلي وأيمن علي العبدلي وفيصل أحمد سحاري.

كما قدم التهنئة لأسر الطلاب ولمدرسة الأمير سلطان ولمكتب تعليم العارضة ولإدارة النشاط الطلابي مشيدا بالجهود المبذولة في تدريب وإعداد الطلاب لهذه المسابقة .