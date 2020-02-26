جامعة الملك سعود تعلق الدراسة غداً

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أعلنت جامعة الملك سعود تعليق الدراسة في المدينة الجامعية بالرياض غداً.

ويأتي قرار تعليق الدراسة نظراً للحالة الجوية التي تشهدها العاصمة المتمثلة في رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

كما وجه مدير جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية الدكتور بندر القناوي بتعليق الدراسة في المدينة الجامعية بالرياض غداً.

ويأتي قرار تعليق الدراسة نظراً للحالة الجوية والمناخية التي تشهدها الرياض، والآثار المترتبة على ذلك, وحرصاً على سلامة طلاب الجامعة.