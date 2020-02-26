احدث الأخبار

ناسا: زلازل وهزات تضرب المريخ !
أبرز المواد
 أخيرا.. البرلمان الصيني يتبنى “القرار المنتظر” بشأن كورونا
أبرز المواد
 إدانة “متحرش هوليوود” بتهمتي الاعتداء الجنسي والاغتصاب
أبرز المواد
 “كورونا” يفسد “المهمة المستحيلة” ويحتجز توم كروز
أبرز المواد
 جامعة الملك سعود تعلق الدراسة غداً
أبرز المواد
 بعد أيام من حصوله على اللقب.. وفاة أكبر معمر بالعالم
أبرز المواد
 “هواوي” تطرح هاتفا ذكيا جديدا قابلا للطي تحت اسم “Mate XS” بشاشة أفضل
أبرز المواد
 “ساما”: معايير إضافية لطلب منح الترخيص للبنوك الرقمية
أبرز المواد
 كورونا.. ماذا يفعل بهاتف “آيفون” الذي طال انتظاره؟
أبرز المواد
 تعليق الدراسة في مدارس محافظتي الخرج والدلم
منطقة الرياض
 تعليم جازان يحقق المركز الأول لجائزة الاستراتيجية والإبداع في الأولمبياد الوطني للروبوت
منطقة جازان
 داون تاون وبوليفارد أهم الفرص الاستثمارية لأمانة منطقة تبوك بملتقى “فرص”
منطقة تبوك
ناسا: زلازل وهزات تضرب المريخ !

ناسا: زلازل وهزات تضرب المريخ !

أبرز المواد
أخيرا.. البرلمان الصيني يتبنى “القرار المنتظر” بشأن كورونا

أخيرا.. البرلمان الصيني يتبنى “القرار المنتظر” بشأن كورونا

أبرز المواد
إدانة “متحرش هوليوود” بتهمتي الاعتداء الجنسي والاغتصاب

إدانة “متحرش هوليوود” بتهمتي الاعتداء الجنسي والاغتصاب

أبرز المواد
“كورونا” يفسد “المهمة المستحيلة” ويحتجز توم كروز

“كورونا” يفسد “المهمة المستحيلة” ويحتجز توم كروز

أبرز المواد

جامعة الملك سعود تعلق الدراسة غداً

جامعة الملك سعود تعلق الدراسة غداً
http://almnatiq.net/?p=836418
المناطق - الرياض

أعلنت جامعة الملك سعود تعليق الدراسة في المدينة الجامعية بالرياض غداً.
ويأتي قرار تعليق الدراسة نظراً للحالة الجوية التي تشهدها العاصمة المتمثلة في رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار.
كما وجه مدير جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية الدكتور بندر القناوي بتعليق الدراسة في المدينة الجامعية بالرياض غداً.
ويأتي قرار تعليق الدراسة نظراً للحالة الجوية والمناخية التي تشهدها الرياض، والآثار المترتبة على ذلك, وحرصاً على سلامة طلاب الجامعة.

روابط ذات صلة

ناسا: زلازل وهزات تضرب المريخ !

ناسا: زلازل وهزات تضرب المريخ !
أخيرا.. البرلمان الصيني يتبنى “القرار المنتظر” بشأن كورونا

أخيرا.. البرلمان الصيني يتبنى “القرار المنتظر” بشأن كورونا
إدانة “متحرش هوليوود” بتهمتي الاعتداء الجنسي والاغتصاب

إدانة “متحرش هوليوود” بتهمتي الاعتداء الجنسي والاغتصاب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*