احدث الأخبار

اليابان تعلن إستراتيجيتها الجديدة للتعامل مع فيروس كورونا
أبرز المواد
 هيئة حقوق الإنسان: تؤكد ضرورة طرح مبادرات لعودة النزلاء في مراكز التأهيل لأسرهم
أبرز المواد
 وزير الصناعة: قادرون على توطين أكثر من 50 % من الإنفاق العسكري بحلول 2030
أبرز المواد
 “وقاية” تهيب بالمواطنين بضرورة التريث في السفر إلى إيطاليا واليابان
أبرز المواد
 ناسا: زلازل وهزات تضرب المريخ !
أبرز المواد
 أخيرا.. البرلمان الصيني يتبنى “القرار المنتظر” بشأن كورونا
أبرز المواد
 إدانة “متحرش هوليوود” بتهمتي الاعتداء الجنسي والاغتصاب
أبرز المواد
 “كورونا” يفسد “المهمة المستحيلة” ويحتجز توم كروز
أبرز المواد
 جامعة الملك سعود تعلق الدراسة غداً
أبرز المواد
 بعد أيام من حصوله على اللقب.. وفاة أكبر معمر بالعالم
أبرز المواد
 “هواوي” تطرح هاتفا ذكيا جديدا قابلا للطي تحت اسم “Mate XS” بشاشة أفضل
أبرز المواد
 “ساما”: معايير إضافية لطلب منح الترخيص للبنوك الرقمية
أبرز المواد
اليابان تعلن إستراتيجيتها الجديدة للتعامل مع فيروس كورونا

اليابان تعلن إستراتيجيتها الجديدة للتعامل مع فيروس كورونا

أبرز المواد
هيئة حقوق الإنسان: تؤكد ضرورة طرح مبادرات لعودة النزلاء في مراكز التأهيل لأسرهم

هيئة حقوق الإنسان: تؤكد ضرورة طرح مبادرات لعودة النزلاء في مراكز التأهيل لأسرهم

أبرز المواد
وزير الصناعة: قادرون على توطين أكثر من 50 % من الإنفاق العسكري بحلول 2030

وزير الصناعة: قادرون على توطين أكثر من 50 % من الإنفاق العسكري بحلول 2030

أبرز المواد
“وقاية” تهيب بالمواطنين بضرورة التريث في السفر إلى إيطاليا واليابان

“وقاية” تهيب بالمواطنين بضرورة التريث في السفر إلى إيطاليا واليابان

أبرز المواد

اليابان تعلن إستراتيجيتها الجديدة للتعامل مع فيروس كورونا

اليابان تعلن إستراتيجيتها الجديدة للتعامل مع فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=836429
المناطق - الرياض

أعلنت الحكومة اليابانية اليوم إستراتيجيتها الجديدة للتعامل مع تفشي فيروس “كورونا” في البلاد، وذلك في اجتماع مع أعضاء فريق العمل الحكومي المكلف بمتابعة هذا الشأن بمكتب رئيس الوزراء شينزو أبي.
وأوضحت هيئة الإذاعة اليابانية “إن إتش كيه” أن التدابير الجديدة تشمل العمل إلكترونيًا واعتماد ساعات عمل متداخلة وقبول المرضى في المستشفيات العامة في المناطق التي تشهد نسبًا عالية من العدوى بالفيروس.
ودعا الفريق الحكومي المكلف بمتابعة انتشار فيروس كورونا الأفراد والشركات إلى اتخاذ خطوات جادة لمنع تسجيل مزيد من الإصابات وحث الشركات على إبقاء الموظفين في منازلهم إذا كانت لديهم حمى أو أي أعراض أخرى لنزلات البرد.
وأشارت السُلطات اليابانية في وقت سابق إلى ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 851 حالة.

روابط ذات صلة

هيئة حقوق الإنسان: تؤكد ضرورة طرح مبادرات لعودة النزلاء في مراكز التأهيل لأسرهم

هيئة حقوق الإنسان: تؤكد ضرورة طرح مبادرات لعودة النزلاء في مراكز التأهيل لأسرهم
وزير الصناعة: قادرون على توطين أكثر من 50 % من الإنفاق العسكري بحلول 2030

وزير الصناعة: قادرون على توطين أكثر من 50 % من الإنفاق العسكري بحلول 2030
“وقاية” تهيب بالمواطنين بضرورة التريث في السفر إلى إيطاليا واليابان

“وقاية” تهيب بالمواطنين بضرورة التريث في السفر إلى إيطاليا واليابان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*