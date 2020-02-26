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مدارس وجامعات أعلنت تعليق الدراسة الأربعاء

مدارس وجامعات أعلنت تعليق الدراسة الأربعاء

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الكويت تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 11 حالة

الكويت تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 11 حالة

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صحة الرياض تستنفر مستشفياتها لاستقبال حالات الجهاز التنفسي

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داون تاون وبوليفارد أهم الفرص الاستثمارية لأمانة تبوك بملتقى “فرص”

داون تاون وبوليفارد أهم الفرص الاستثمارية لأمانة تبوك بملتقى “فرص”

أبرز المواد

مدارس وجامعات أعلنت تعليق الدراسة الأربعاء

مدارس وجامعات أعلنت تعليق الدراسة الأربعاء
http://almnatiq.net/?p=836440
المناطق_الرياض

أعلنت مناطق ومحافظات عديدة في المملكة، تعليق الدراسة اليوم، في جميع مدارس البنين والبنات، وبعض الجامعات، بسبب موجة رياح نشطة مصحوبة بغبار كثيف، وذلك حفاظا على سلامة الطلاب و منسوبي التعليم.
الرياض
الخرج
الدلم
رماح

ثادق

المزاحمية

حريملاء

الدرعية

ضرما

القصيم
الرس
عنيزة
عفيف
الزلفي
القويعية
الدوادمي
المجمعة
الغاط
القريات
حفر الباطن
شقراء

الحريق
الحوطة

جامعة الأميرة نورة

جامعة الأمير سلطان

جامعة القصيم
جامعة الإمام

جامعة الملك سعود

جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض.

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