احدث الأخبار

اجتماع في فيينا لبحث الاتفاق النووي مع إيران
أبرز المواد
 ما المكاسب وراء ضم وزارة الخدمة المدنية مع العمل
أبرز المواد
 النفط يرتفع بفضل تغطية مراكز مدينة وآمال تخفيضات أوبك
أبرز المواد
 العراق .. إنشاء مراكز للحجر الصحي على الحدود مع إيران
أبرز المواد
 لجنة توطين الوظائف تنفذ حملات على المجمعات التجارية المغلقة بنجران
أبرز المواد
 تراجع عدد الوفيات جراء “كورونا” في الصين في اليومين الأخيرين
أبرز المواد
 ترتيبات حوثية لتشكيل مجلس مكون من لبنانيين وإيرانيين لحكم اليمن
أبرز المواد
 “تعليم الجوف” تنفذ فعاليات الأسبوع المكثف للتوعية بأضرار المخدرات
أبرز المواد
 تركي آل الشيخ : راح نسوي أشياء تبهر الجميع
أبرز المواد
 وزير السياحة: استراتيجية جديدة ترفع الوظائف إلى مليون و600 ألف
أبرز المواد
 البحرين: ارتفاع عدد حالات فيروس كورونا المستجد إلى 26 مع تسجيل 3 حالات جديدة
أبرز المواد
 الأرصاد: استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار
أبرز المواد
اجتماع في فيينا لبحث الاتفاق النووي مع إيران

اجتماع في فيينا لبحث الاتفاق النووي مع إيران

أبرز المواد
ما المكاسب وراء ضم وزارة الخدمة المدنية مع العمل

ما المكاسب وراء ضم وزارة الخدمة المدنية مع العمل

أبرز المواد
النفط يرتفع بفضل تغطية مراكز مدينة وآمال تخفيضات أوبك

النفط يرتفع بفضل تغطية مراكز مدينة وآمال تخفيضات أوبك

أبرز المواد
العراق .. إنشاء مراكز للحجر الصحي على الحدود مع إيران

العراق .. إنشاء مراكز للحجر الصحي على الحدود مع إيران

أبرز المواد

اجتماع في فيينا لبحث الاتفاق النووي مع إيران

اجتماع في فيينا لبحث الاتفاق النووي مع إيران
http://almnatiq.net/?p=836445

من المقرر أن تجتمع الدول الساعية للحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني، في فيينا اليوم الأربعاء

وسيحضر محادثات إنقاذ الاتفاق الذي يعود لعام 2015، دبلوماسيون كبار من إيران وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي

وبعد انسحاب الولايات المتحدة، تعهدت تلك الأطراف بدعم الاتفاق، الذي يهدف إلى منع طهران من تطوير أسلحة نووية

وبدأت إيران العام الماضي في التراجع عن التزامها من خلال تجاوز الحدود الرئيسية المتعلقة بتخصيب اليورانيوم، وهو مادة يمكن استخدامها في إنتاج رؤوس حربية

وأعلنت طهران الشهر الماضي أنها لم تعد تشعر بأنها ملزمة ببعض القيود الرئيسية للاتفاق النووي. ومع ذلك، فإن إيران لم تتخذ خطوات لانتهاك بنود إضافية، وفقاً لدبلوماسيين

وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا أكدت أن هدفها هو إنقاذ الاتفاق

ومن المنتظر أن تمتد العملية متعددة الخطوات على مدار 65 يوماً على أقصى تقدير، لكن يمكن تمديدها إذا وافقت الأطراف على ذلك

وبدأ الاتفاق في الانهيار بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منه عام 2018، بدعوى أنه لن يمنع إيران من تطوير قنبلة نووية، وأنه لم يعالج طموحات طهران الإقليمية

روابط ذات صلة

ما المكاسب وراء ضم وزارة الخدمة المدنية مع العمل

ما المكاسب وراء ضم وزارة الخدمة المدنية مع العمل
النفط يرتفع بفضل تغطية مراكز مدينة وآمال تخفيضات أوبك

النفط يرتفع بفضل تغطية مراكز مدينة وآمال تخفيضات أوبك
العراق .. إنشاء مراكز للحجر الصحي على الحدود مع إيران

العراق .. إنشاء مراكز للحجر الصحي على الحدود مع إيران

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*