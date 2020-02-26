الصخري: موجة برد خفيفة.. وأجواء مناسبة للرحلات

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توقع المهتم بالأحوال الجوية أبو عبدالرحمن الحربش الصخَري، اليوم الأربعاء، أجواء مستقرة ومعتدلة إلى باردة قليلًا، مشيرًا إلى أنها مناسبة للرحلات البرية والمخيمات والشاليهات خلال إجازة نهاية هذا الأسبوع (الخميس والجمعة والسبت)

وقال الصخري، عبر حسابه على تويتر: «ابتداءً من هذه الليلة ولمدة يومين أو ثلاثة، تتأثر مناطق شمال المملكة ووسطها، بموجة برد خفيفة تسبقها رياح شمالية باردة خفيفة إلى متوسطة»

وأضاف: «ويكون انخفاض درجات الحرارة واضحًا خلال الليل وصباح الأربعاء، بينما تظل الأجواء معتدلة إلى دافئة قليلًا وسط النهار»

وتابع: «لكثرة الأسئلة عن أجواء إجازة نهاية هذا الأسبوع (الخميس والجمعة والسبت 3 ٥ رجب ١٤٤١ه/ ٢٧-٢٩ فبراير ٢٠٢٠) أحب أن أطمئن الجميع بأن الأجواء ستكون -بمشيئة الله- مستقرة ومعتدلة إلى باردة قليلًا ومناسبة للرحلات البرية والمخيمات والشاليهات… إلخ؛ وذلك في معظم مناطق المملكة.. حفظ الله الجميع»

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم- استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والرياض والشرقية، وتمتد إلى نجران، وقد تصل إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، كما تتكوَّن السحب الرعدية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.. وانخفاض ملموس في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، فيما يتوقع -بمشيئة الله تعالى- تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من شمال المملكة وشمال غربها، وعلى المرتفعات الجنوبية الغربية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسطة الموج إلى مائجة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بوجه عام بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين ونصف، وحالته متوسطة الموج إلى مائجة