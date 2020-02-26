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لجنة توطين الوظائف تنفذ حملات على المجمعات التجارية المغلقة بنجران

لجنة توطين الوظائف تنفذ حملات على المجمعات التجارية المغلقة بنجران
http://almnatiq.net/?p=836465
المناطق_نجران

نفذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران أمس، حملات ميدانية على المجمعات التجارية المغلقة، وسط نجران، للتأكد من تطبيق قرارات التوطين

وشملت الحملات زيارة 96 محلاً داخل المجمعات التجارية، حيث بلغ عدد الموظفين 307 موظفًا سعوديًا، و145 موظفة سعودية، وبلغت نسبة التوطين في السوق 81 في المئة

وتواصل اللجنة حملاتها الميدانية على جميع الأنشطة المستهدفة بقرارات توطين الوظائف، داعيةً أصحاب الأعمال في الأنشطة المستهدفة بالتوطين إلى المسارعة بتوظيف السعوديين تفاديًا لتطبيق الأنظمة بحق المتجاوزين

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