العراق .. إنشاء مراكز للحجر الصحي على الحدود مع إيران

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أدى تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا في إيران، إلى استنفار السلطات في العراق، البلد المجاور. فقد أعلن وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن الاتحادي الفريق الركن محمد نعمة الحسن الأربعاء، أن نحو 8 آلاف عراقي وافد من إيران يخضعون للفحوصات للتأكد من خلوهم من الفيروس

وأضاف الحسن، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية:” نسعى لإنشاء مراكز للحجر الصحي على الحدود بإقامة مخيمات مجهزة بجميع المستلزمات.”