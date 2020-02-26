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النفط يرتفع بفضل تغطية مراكز مدينة وآمال تخفيضات أوبك

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النفط يرتفع بفضل تغطية مراكز مدينة وآمال تخفيضات أوبك

النفط يرتفع بفضل تغطية مراكز مدينة وآمال تخفيضات أوبك
http://almnatiq.net/?p=836473
المناطق_الرياض

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء مع شراء مستثمرين الخام لتغطية مراكز مدينة بعدما مُنيت بخسائر على مدى ثلاث جلسات في حين تتجه الانظار لاحتمال خفض الإمدادات في الوقت الذي تتنامي فيه المخاوف من وباء فيروس كورونا

وارتفع خام برنت 33 سنتا ما يعادل 0.6 بالمئة إلى 55.28 دولار للبرميل بحلول الساعة 0513 بتوقيت جرينتش، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتا ما يوازي 0.8 بالمئة إلى 50.31 دولار للبرميل. لكن الأسعار تظل منخفضة نحو سبعة بالمئة منذ إغلاق يوم الخميس

وتصاعدت المخاوف من وباء فيما تكافح السلطات حول العالم لمنع انتشار فيروس كورونا الذي اُكتشف في حوالي 30 دولة

ونزلت الأسهم الآسيوية اليوم الأربعاء ووجهت الولايات المتحدة الأمريكية تحذيرا لمواطنيها للتأهب لاحتمال تحول فيروس كورونا إلى وباء ما دفع وول ستريت للهبوط ونزلت عائدات سندات الخزانة الأمريكية التي تُعد ملاذا آمنا لمستويات متدنية قياسية

وتراجع إنتاج ليبيا النفطي بشكل حاد منذ 18 يناير كانون الثاني بسبب إغلاق موانئ وحقول نفطية من جانب قوات موالية للقائد العسكري في شرق ليبيا خليفة حفتر

ومن المقرر أن تجتمع أوبك وحلفاؤها ومن بينهم روسيا، فيما يعرف بمجموعة بأوبك+، في فيينا يومي الخامس والسادس من مارس آذار

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