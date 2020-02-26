ما المكاسب وراء ضم وزارة الخدمة المدنية مع العمل

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تضمَّنت الأوامر الملكية التي صدرت يوم أمس الثلاثاء، ضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتعديل اسمها لتكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأوضح خبراء سبب ضم الوزارتين في وزارة واحدة، حيث أكدوا أن ذلك يأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة على عملية الإصلاح الإداري والهيكلي للجهاز الإداري للدولة.

وأضاف الخبراء أن الأمر الملكي الخاص بهذا الشأن يستهدف جمع موظفي الدولة تحت مظلمة واحدة بعيدا عن التشتت بين وزارتين، خاصة وأن القطاعات المسؤولة عن الموارد البشرية لا توجد بينها اختلاف جذري بعينه.

في هذا الشأن أوضح المختص في الموارد البشرية الاستاذ “بدر العنزي” أن دمج وزارتي العمل والخدمة المدنية تأخر كثيراً مشيراً أن القرار سيوفر الكثيرة من الأموال للدولة وكذلك إدارة أصولها وإدارة استثماراتها.

وتابع “من المفترض أننا دولة واحدة لابد لنا من توجيه وتوحيد مصادر التوظيف والطاقات وسبل توظيف المواطن السعودي، مضيفاُ أن دمج الوزارتين خطوة أولى لدمج التأمينات والتقاعد ليكون خروج المواطن السعودي من باب واحد وجهة واحدة سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص.

من ناحيته قال الكاتب الاقتصادي الدكتور “بندر الجعيد” إن “قرار دمج وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في وزارة واحدة اسمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هو اتجاه عالمي بالنسبة للموارد البشرية وتطبيقاتها في القطاعات والجهات العامة، وتابع أن هذه القرارات سيبدأ يلمسها المواطن بمنافع إيجابية في الثلاثة والأربع سنوات القادمة من خلال تطوير هيكلة العمل في المؤسسات والمصالح الحكومية”.

ومن أهداف ضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن تكون الوزارة الجديدة مظلة وحيدة لجميع الموظفين، مع بقاء الوضع على ما هو عليه للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص كما كان سابقًا.

وقد أكدت التجارب العالمية أن توحيد منظومة الإشراف على العنصر البشري، يساعد على تكامل التشريعات بين القطاعات كافة وخصوصًا في ظل عدم وجود اختلاف جذري بين القطاعات المسؤولة عن الموارد البشرية.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس الثلاثاء، أمراً ملكياً يقضي بضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتعديل مسمى الوزارة ليصبح «وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وقد مرت الوزارتان بالعديد من المراحل التطويرية منذ إنشائهما، وحتى ضمهما، عبر دمج الاختصاصات لوزارات وهيئات متعددة، ونورد فيما يلي المسيرة التطويرية لكل منهما، ابتداء من نشأتهما وتعدد اختصاصاتهما وانتهاء بضمهما بالمسمى الجديد.