الرئاسة الجزائرية: الرئيس عبدالمجيد تبون يزور المملكة اليوم

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أعلنت الرئاسة الجزائرية الليلة ان الرئيس الجزائري “عبد المجيد تبون”، سيقوم اليوم الأربعاء بزيارة للمملكة تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله.

وجاء في البيان الرئاسي: “يقوم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بزيارة المملكة العربية السعودية الشقيقة، ابتداء من الاربعاء 26 فبراير 2020م تلبية لدعوة كريمة من أخيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله”.

وأضاف المصدر انه خلال هذه الزيارة التي تستغرق ثلاثة أيام “يجري قائدا البلدين الشقيقين محادثات حول سبل ووسائل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق والتشاور في القضايا التي تهم البلدين”.