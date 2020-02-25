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“دماؤنا فداء لكم” منسوبو تعليم البكيرية يتبرعون لجنودنا البواسل 

“دماؤنا فداء لكم” منسوبو تعليم البكيرية يتبرعون لجنودنا البواسل 

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“دماؤنا فداء لكم” منسوبو تعليم البكيرية يتبرعون لجنودنا البواسل 

“دماؤنا فداء لكم” منسوبو تعليم البكيرية يتبرعون لجنودنا البواسل 
http://almnatiq.net/?p=836493
المناطق_محمد المسلم عدسة عبدالله الراشد
نفذت إدارة التعليم بمحافظة البكيرية ، ممثلة بقسم الشؤون الصحية المدرسية بالشراكة مع التجمع الصحي بالقصيم ومستشفى البكيرية العام وجمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية حملة للتبرع بالدم تحت شعار ” دماؤنا فداء لكم” في مقر الإدارة دعمًا لجنودنا البواسل المرابطين بالحد الجنوبي، وإيمانًا بما يبذله جنودنا ووفاءً لهذا الوطن الغالي وسعيًا لنشر ثقافة التبرع بالدم وترسيخًا للهدف الإنساني النبيل في مجال البذل والعطاء.
من جانبه، تابع سعادة مدير التعليم الدكتور خالد بن راجح الراجح تفعيل هذه المبادرة بالإدارة “حملة التبرع بالدم لجنودنا المرابطين”  مؤكداً أن جميع منسوبي ومنسوبات التعليم يستشعرون أهمية التبرع بدمائهم لجنودنا البواسل المرابطين بالحد الجنوبي والتي تعكس حجم التكاتف والتلاحم بين أبناء الشعب معرباً عن شكره وتقديره لقسم الشؤون الصحية المدرسية وللتجمع الصحي بالقصيم ومستشفى البكيرية العام وأصدقاء جمعية بنوك الدم الخيرية
على تفعيل هذه المبادرة وحسن التنظيم لها

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