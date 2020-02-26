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«بر البكيرية» تعقد جمعيتها العمومية الغير اعتيادية

«بر البكيرية» تعقد جمعيتها العمومية الغير اعتيادية
http://almnatiq.net/?p=836494
المناطق_محمد المسلم عدسة محمد الخليفي
عقدت جمعية البر الخيرية بمحافظة البكيرية جمعيتها العمومية الغير اعتيادية مساء يوم أمس الثلاثاء، بحضور رئيس مجلس إدارتها المهندس إبراهيم بن صالح الخليفي وعدد من أعضاء الجمعية العمومية ومندوب مركز التنمية الاجتماعية بعنيزة الاستاذ محمد بن صالح المطوع  ،حيث افتتح اللقاء رئيس المجلس بالترحيب بأعضاء الجمعية العمومية،واستعرض الاجتماع أهداف الجمعية المستقبلية واعتمادها بالإضافة تمت مناقشة عدد من المحاور التطويرية للجمعية .
وأشاد مندوب مركز التنمية الاجتماعية في عنيزة الأستاذ محمد المطوع بدور الجمعية وحسن تنظيمها,بعد ذلك فتح المجال للمداخلات والاستفسارات من الأعضاء .
وفي ختام اللقاء أعرب رئيس مجلس الإدارة المهندس إبراهيم الخليفي عن شكره وتقديره لجميع أعضاء الجمعية العمومية على الحضور و الاهتمام والمساهمة في أعمال الجمعية، وثمن دور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على الدعم الذي تبذله للجمعيات وعلى التعاون المستمر في سبيل إنجاح نشاطات الجمعية.

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