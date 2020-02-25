“نوفارتس السعودية” داعمًا لحملة لنتحرك ضد الصداع النصفي

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دشنت الجمعية السعودية لطب الأعصاب حملتها التوعوية السنوية “لنتحرك ضد الصداع النصفي” بدعم من شركة نوفارتس للأدوية، وذلك إنطلاقا من مسؤوليتها المجتمعية، وفي ضوء التأثيرات التي يخلفها المرض على المريض و أسرته و المجتمع ككل.

وذكرت نوفارتس السعودية، أن الصداع النصفي يحمل تأثيرات صحية و نفسية و اقتصادية على المرضى و ذويهم، وهي تتفهم شدة الأعراض والآلام المصاحبة للمرض ومدى أثرها السلبي، وأن المريض لم يحضَ بالدعم المطلوب منذ مده طويلة من حيث التوعية و التشخيص.

وتملك الشركة المعرفة و الخبرة وإشراك ذوي الإختصاص في دعم المرضى وبيان أعراضه وتداعياته وطرق علاجه، وتوعية المجتمع ليتمكن المريض من التعرف عليه، كما توفر نوفارتس حلول الرعاية الصحية المبتكرة التي تلبي الاحتياجات المتطورة للمرضى والمجتمعات، ويقع مقرها في بازل بسويسرا، كما تقدم مجموعة متنوعة من المستحضرات لتلبية هذه الاحتياجات على أفضل وجه: مثل الأدوية المبتكرة، والمستحضرات الصيدلانية العامة والأدوية المتشابهة حيوياً الموفرة للتكلفة ومستحضرات العناية بالعين، وتباع منتجاتها في 155 دولة مختلفة.

وتعمل شركة نوفارتس حاليًا وأقسامها المتعددة في السعودية كخبراء في مجموعات علاجية مختلفة و تهدف إلى إبقاء السوق السعودي على إطلاع بأحدث المنتجات الصيدلانية المبتكرة وخدمات الرعاية الصحية ذات الصلة، كما تقوم بتنفيذ وتطبيق خطط أخرى استراتيجية لتوطين تقنيات الصناعة الدوائية، والاستثمار في القدرات البشرية، وتقديم الأفكار للمشاركة في تحسين نظام الرعاية الصحية.