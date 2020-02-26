الأوامر الملكية الأخيرة دفعة قوية لعملية الإصلاح الشامل

المناطق-الرياض

أكدت الأوامر الملكية الأخيرة وما اشتملت عليه من استحداث وزارات لقطاعات الاستثمار والرياضة والسياحة أنها ليس مجرّد خدمة لهدف تنويع موارد الاقتصاد، بل هو أيضا دفعة قوية لعملية الإصلاح الشامل.

وتهدف التعديلات الأوامر الملكية الأخيرة التي أمر خادم الحرمين الشريفين أمس الثلاثاء، بإجرائها تسريع جهود تنويع موارد الاقتصاد والتقليل التدريجي من الارتهان لعوائد النفط وفق رؤية 2030م.

وتضمّنت الأوامر الملكية تحويل هيئات الاستثمار والرياضة والسياحة إلى وزارات، في إجراء تتجلّى بوضوح غاياته الاقتصادية، ولا يخلو من أبعاد ثقافية واجتماعية، حيث يرتبط الرهان على قطاعي السياحة والرياضة إضافة إلى الهدف المادي بتنشيط القطاعات الثقافية والترفيهية المرتبطة بالقطاعين.

ويشكل قطاعا الاستثمار والسياحة حجر الأساس في رؤية 2030، الخطة الاقتصادية التي طرحها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 2016 والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بهدف وقف الارتهان التاريخي للنفط.