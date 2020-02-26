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وفد روسي في تركيا لبحث أزمة إدلب

وفد روسي في تركيا لبحث أزمة إدلب
http://almnatiq.net/?p=836527
المناطق - الرياض

أفادت “سكاي نيوز عربية”، بأن وفدا روسيا سيزور تركيا الأربعاء، لبحث الأزمة في محافطة إدلب، آخر معقل كبير تحت سيطرة المعارضة في سوريا.

وسيصل الوفد روسي بعد ظهر اليوم إلى العاصمة التركية أنقرة، ومن المقرر أن يلتقي الوفد بمسؤولين أتراك من وزارتي الخارجية والدفاع وجهاز المخابرات الوطني في مبنى وزارة الخارجية في تمام الساعة 18:00 بتوقيت أنقرة لبحث أزمة إدلب.

وتعتبر هذه الجولة من المباحثات الثالثة بعد فشل جولتين سابقتين في أنقرة وموسكو بالتوصل لاتفاق ينهي أزمة إدلب التي تشهد معارك بين جيش النظام السوري بدعم روسي وفصائل سورية مسلحة موالية لتركيا.

وكان الجيش السوري قد استعاد سيطرته على بلدة “كفرنبل” بريف إدلب الثلاثاء، كما استطاعت فصائل المعارضة المسلحة السيطرة على بلدة “النيرب” الاستراتيجية بالكامل في نفس اليوم.

ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف، الأطراف المتحاربة في إدلب، الثلاثاء، إلى السماح للمدنيين بالعبور الآمن هربا من الهجمات، وذكّرت تلك الأطراف بأن المستشفيات والأسواق والمدارس محمية بموجب القانون.

وقالت المتحدثة باسم اللجنة روث هيذرنغتون “نحث كل الأطراف على السماح للمدنيين بالتنقل بأمان سواء في مناطق تسيطر عليها تلك الأطراف أو عبر الخطوط الأمامية”.

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