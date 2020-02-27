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السعودية تستهدف التحول إلى مركز للابتكار في قطاع التقنية المالية

السعودية تستهدف التحول إلى مركز للابتكار في قطاع التقنية المالية
http://almnatiq.net/?p=836548
المناطق - الرياض

قال الدكتور أحمد الخليفي؛ محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، إن السعودية ترسم خططها الاستراتيجية في القطاع المالي، مستهدفة التحول إلى مركز رائد للابتكار في قطاع التقنية المالية، إذ لا تعلو جهدا في توفير بيئة مناسبة ومحفزة للنجاح، ويدعمها نخبة من الشركاء على الصعيد المحلي والدولي.
وأوضح الخليفي، خلال أعمال مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للتقنية المالية والمدفوعات “ميفتك 2020” في الرياض، أمس، أن مؤسسة النقد العربي السعودي تعمل على إنجاز وتعزيز “رقمنة” الخدمات المالية، والتوجه نحو مجتمع أقل استخداما للنقد في المعاملات المالية، وهو ما تضمنه برنامج تطوير القطاع المالي الذي يعد أحد برامج رؤية المملكة 2030. ويعقد المؤتمر على مدار يومين، بالتعاون مع نظام المدفوعات الوطني “مدى” ونظام “سداد” للمدفوعات، حيث يجمع بين خبراء بارزين في قطاع التكنولوجيا المالية يتناولون اتجاهات هذا القطاع والأمور المتعلقة بسوق ‏المدفوعات عبر الهواتف والأجهزة الذكية في المنطقة، والتحول الرقمي في مجال الخدمات المصرفية، وتعزيز المدفوعات غير النقدية، والذكاء الاصطناعي في قطاع التجارة الإلكترونية، وتأثير تقنية البلوك تشين في سوق المدفوعات، ومستقبل العملات الرقمية.
وأعلن الخليفي منح الموافقة الأولية لشركتي محافظ إلكترونية “نون باي” و”كريم باي”، كما تم منح الترخيص لشركة محافظ إلكترونية STCPay، وشركة خدمات مدفوعات “جيديا”، كما تم الترخيص لشركتي محافظ إلكترونية “هللة” و”بيان باي”، وبهذا تتجاوز مؤسسة النقد مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي الذي وضع هدف ترخيص ثلاث شركات تقنية مالية محلية فاعلة في السوق قبل نهاية عام 2020″.
وأشار المحافظ إلى ما حققته شركة المدفوعات السعودية من نجاحات في رفع نسبة المدفوعات الإلكترونية، إذ بلغت نسبة ارتفاع التعاملات غير النقدية خلال النصف الأول من 2019 نحو 36 في المائة، متجاوزة النسبة المستهدفة في 2020 والبالغ 28 في المائة. وبين أن نتائج أداء أنظمة المدفوعات السعودية أظهرت نموا قياسيا في عدد عمليات نقاط البيع من خلال تقنية الاتصال قريب المدى 57 في المائة بعدد 1.6 مليار عملية وبقيمة مالية بلغت 287 مليار ريال مسجلة بهذه القيمة نسبة نمو 24 في المائة، لافتا إلى أن عدد العمليات المنفذة من خلال تقنية اتصال قريب المدى 918 مليون عملية نمو تجاوز 442 في المائة.

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