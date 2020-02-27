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دراسة: نيودلهي أكثر مدن العالم تلوثا للعام الثاني على التوالي

دراسة: نيودلهي أكثر مدن العالم تلوثا للعام الثاني على التوالي

أبرز المواد

دراسة: نيودلهي أكثر مدن العالم تلوثا للعام الثاني على التوالي

دراسة: نيودلهي أكثر مدن العالم تلوثا للعام الثاني على التوالي
http://almnatiq.net/?p=836550
المناطق - الرياض

قال منظمة معنية بجمع بيانات عن جودة الهواء على مستوى العالم إن نيودلهي كانت أكثر عواصم العالم تلوثا في عام 2019 وذلك للعام الثاني على التوالي.
وبحسب (رويترز) ذكرت مؤسسة (آي.كيو أير فيجوال) ومقرها سويسرا في دراسة ركزت على كمية جسيمات بي.إم2.5 الدقيقة في المناطق الحضرية الرئيسية، أن الهند بها أيضا 21 من بين أكثر 30 مدينة تلوثا في العالم.
وقاست الدراسة تركيز جسيمات بي.إم2.5 السامة، وهي جسيمات يقل قطرها عن 2.5 ميكرون ويمكنها أن تتغلغل إلى عمق الرئتين، وتؤدي المستويات المرتفعة منها للإصابة بأمراض مميتة بما في ذلك السرطان والقلب.
وقالت الدراسة إنه في عام 2019 كان متوسط تركيز جسيمات بي.إم2.5 في المتر المكعب من الهواء في نيودلهي 98.6 أي أكثر من ضعف المستوى في بكين الذي بلغ 42.1 في المتوسط خلال العام. وجاءت بكين في المركز التاسع بين أكثر المدن تلوثا في العالم.
والهواء السام في نيودلهي هو نتيجة لانبعاثات القطاع الصناعي والسيارات والغبار من مواقع البناء والدخان الناتج عن حرق القمامة وبقايا المحاصيل في الحقول القريبة.

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