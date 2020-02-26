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ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الكويت إلى 18 حالة

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الكويت إلى 18 حالة
http://almnatiq.net/?p=836551
المناطق - الرياض

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) إلى 18 حالة، إثر تسجيل ست إصابات جديدة.
وقالت في بيان إن الحالات الجديدة هي لمواطنين مرتبطين بالسفر إلى إيران، موضحةً أن جميع الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة بأحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى الفيروس.

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