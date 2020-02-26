أزمة فراغ سياسي في ماليزيا .. والسلطان يبحث مع أعضاء النواب

بحث ملك ماليزيا السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه في القصر الوطني الماليزي أزمة الفراغ السياسي مع أعضاء البرلمان الـ222 .

وأوضح مشرف القصر الوطني الماليزي أحمد فاضل شمس الدين – وفقًا لوكالة أنباء (برناما) الماليزية أن هذه الخطوة هي الأولى من نوعها على المستوى الفيدرالي حيث يرغب جلالة الملك أن يصبح اللقاء شفافًا.

وكان ملك ماليزيا قبِل استقالة رئيس الوزراء مهاتير محمد، إلا أنه كلفه بتولي رئاسة الوزراء بشكل مؤقت لتسيير الأعمال حتى يتم تشكيل حكومة جديدة.