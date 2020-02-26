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النفط يوقف تراجع 3 جلسات ويصعد كاسبا 0.6 %

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النفط يوقف تراجع 3 جلسات ويصعد كاسبا 0.6 %

النفط يوقف تراجع 3 جلسات ويصعد كاسبا 0.6 %
http://almnatiq.net/?p=836566

ارتفعت أسعار النفط اليوم مع شراء مستثمرين الخام لتغطية مراكز مدينة بعدما مُنيت بخسائر على مدى 3 جلسات في حين تتجه الانظار لاحتمال خفض الإمدادات في الوقت الذي تتنامي فيه المخاوف من وباء فيروس كورونا. ةوارتفع خام برنت 33 سنتا ما يعادل 0.6 في المائة إلى 55.28 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:13 بتوقيت جرينتش بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتا ما يوازي 0.8 في المائة إلى 50.31 دولار للبرميل. لكن الأسعار تظل منخفضة نحو سبعة في المائة منذ إغلاق يوم الخميس.

وتصاعدت المخاوف من وباء فيما تكافح السلطات حول العالم لمنع انتشار فيروس كورونا الذي اُكتشف في حوالي 30 دولة. ونزلت الأسهم الآسيوية اليوم الأربعاء ووجهت الولايات المتحدة الأمريكية تحذيرا لمواطنيها للتأهب لاحتمال تحول فيروس كورونا إلى وباء ما دفع وول ستريت للهبوط ونزلت عائدات سندات الخزانة الأمريكية التي تعد ملاذا آمنا لمستويات متدنية قياسية. وتراجع إنتاج ليبيا النفطي بشكل حاد منذ 18 يناير بسبب إغلاق موانئ وحقول نفطية من جانب قوات موالية للقائد العسكري في شرق ليبيا خليفة حفتر. ومن المقرر أن تجتمع أوبك وحلفاؤها ومن بينهم روسيا، فيما يعرف بمجموعة بـ “أوبك+” في فيينا يومي الخامس والسادس من مارس .

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