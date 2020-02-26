وزير الثقافة يُعيّن الدكتور عبدالرحمن العاصم رئيسا تنفيذيا لهيئة المكتبات

المناطق - الرياض

أصدر صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، قراراً بتعيين الدكتور عبدالرحمن العاصم رئيساً تنفيذياً لهيئة المكتبات التي تم الإعلان عن إطلاقها مؤخراً ضمن 11 هيئة ثقافية جديدة تابعة لوزارة الثقافة.

وسيتولى الدكتور العاصم مسؤولية تطوير قطاع المكتبات بكل ما يرتبط به من أنظمة وكوادر وبُنى تحتية.

وستقوم هيئة المكتبات بأدوار متعددة منها وضع استراتيجية لقطاع المكتبات ومتابعة تنفيذه بعد الاعتماد من الوزارة، ووضع الأنظمة واللوائح والمعايير الخاصة بالقطاع، والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لرفع مستوى الاهتمام بالقراءة عبر تطوير بيئة المكتبات وتعزيز خدماتها.

ويعد العاصم من الكفاءات السعودية التي خدمت القطاع الثقافي في فترات سابقة، من خلال إدارته لمعارض الكتب وعلاقته بالمجتمع القرائي في المملكة، حيث يشغل حالياً إدارة معرض الرياض الدولي للكتاب.

وستكون هيئة المكتبات الجهة المرجعية التي تصدر التراخيص الخاصة بالأنشطة ذات العلاقة، كما ستتولى إنشاء قاعدة بيانات لقطاع المكتبات وتشجيع التمويل والاستثمار، وتنظيم المؤتمرات والفعاليات وتقديم البرامج التدريبية المهنية التي تخدم المهتمين في المجال.

وتنضم هيئة المكتبات لشقيقاتها الإحدى عشرة هيئة ثقافية الجديدة التي أطلقتها وزارة الثقافة بهدف تنفيذ مشروع النهوض الثقافي لخدمة وتطوير 16 قطاعاً ثقافياً حددتها الوزارة في وثيقة رؤيتها وتوجهاتها، التي تعد مجتمعةً المسارات الثقافية الحاضنة للمواهب السعودية في مختلف مناطق المملكة.