أمانة تبوك توقع عقود استثمارية جديدة بإجمالي عوائد تتجاوز الـ 14 مليون ريال

المناطق- تبوك:

وقع أمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق عقوداً استثمارية مع عدة مؤسسات وطنية متخصصة بإجمالي عوائد تتجاوز قيمتها الـ 14 ميلون ريال وذلك بمقر جناح الأمانة المشارك في ملتقى الاستثمار البلدي “فرص” الذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وأوضح مدير الاستثمار بأمانة المنطقة خالد هديبان المخلفي أن العقود اشتملت على تأجير أكثر من 300 مواقع لإقامة حاويات ذكية لتجميع الملابس المستعملة لمدة 5 سنوات بالإضافة لتأجير أرض لإقامة مطعم بعقد لمدة 25 سنة مشيراً إلى أن هذه العقود تهدف إلى تحفيز البيئة الاستثمارية في المنطقة ودعم رواد الأعمال والمستثمرين في المنطقة بفرص مبتكرة بعد تهيئة مناخ الاستثمار المناسب المقترن بتوفير الفرص التي تضمن استفادة جميع الأطراف المشاركة في العملية الاستثمارية.

وأفاد أن أمانة منطقة تبوك طرحت أكثر من 200 فرصة استثمارية في الملتقى ومن أهمها مشروعي “تبوك داون تاون” و “بوليفارد تبوك” التي تأتي ضمن جهود الأمانة في ظل برامج رؤية المملكة 2030 الهادفة لرفع إسهام القطاع الخاص في تنمية المدن ورفع المشاركة في إجمالي الناتج المحلي.