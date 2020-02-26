تكّريم الفائزين بجائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل كتاب في الوطن العربي في نسختها الثانية

المناطق - فتحيه عبدالله

كرمت مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة، الفائزين بجائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل كتاب في الوطن العربي في نسختها الثانية ، وذلك بحضور المدير التنفيذي لمؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية زيدان علي زيدان ومدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر القحطاني ورئيس منظمة العمل العربية فايز المطيري.

ونقل المدير التنفيذي لمؤسسة الأمير محمد بن فهد خلال حفل التكريم تحيات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء المؤسسة للحضور، مؤكدًا على التعاون الوثيق بين المؤسسة والمنظمة العربية للتنمية الإدارية.

وقال في كلمته: إن مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية تولي اهتمامًا خاصًا بدعم العلم والإبداع وكل ماله علاقة بالمعرفة، مشيرًا إلى أن المؤسسة تقدر المساهمات المتميزة في مجالات التأليف والإبداع الفكري على مستوى العالم العربي.

من جانبه أكد مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر القحطاني، على أهمية جائزة الأمير محمد بن فهد ودورها في دعم الكتاب العربي والمؤلفين العرب، مشيرًا إلى أن الجائزة تهدف إلى إرساء قواعد تأليف الكتاب العربي من خلال دعم وإبراز الكتاب المتميّز، وتكريم الكتاب، والمفكرين، والباحثين، الذين قدموا إسهامات.

والمؤلفون الفائزون هم: الدكتورة سعاد زايد العريمي من الإمارات عن كتاب “دولة الإمارات العربية المتحدة بين ترسيخ الهوية وتعزيز الانتماء”، والدكتور عثمان محمد عثمان من مصر عن كتاب “التنمية العادلة: النمو الاقتصادي – توزيع الدخل – مشكلة الفقر”، و سعد محيو من لبنان بعنوان “الخروج من جهنم: انتفاضة وعي بيئي كوني جديد أو الانقراض”.

كما تم تكريم دور النشر الفائزة وهي: روابط للنشر وتقنية المعلومات من مصر، ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية من الإمارات، ومركز دراسات الوحدة العربية من لبنان.

حضر الحفل رئيس الوزراء المصري الأسبق الدكتور عصام شرف، و الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة الدكتور خالد بن عبدالله النامي وعدد من المسؤولين.