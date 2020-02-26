بلدية القطيف: تركيب لوحات إرشادية وتحفيزية في عدد من الشوارع

المناطق - القطيف

قامت بلدية محافظة القطيف مؤخرا، بتركيب وصيانة وتنظيف عدد من اللوحات الإرشادية المرورية والتحفيزية في عدد من شوارع محافظة القطيف للوصول إلى الأحياء ضمن خطة لتطوير وتحسين معايير السلامة في المحافظة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني أن البلدية قامت بصيانة وتنظيف لوحات الشوارع والأحياء واللوحات الإرشادية، التي تبين كيفية الوصول إلى مواقع الأحياء، كما قامت بتركيب لوحات ارشادية ومرورية جديدة واستبدال التالف منها التي تنبه بمنع الوقوف والانتظار في التقاطعات والتحذير من وجود مطبات وما شابه، واللوحات التحفيزية للمشي في الواجهة البحرية بين شارع أحد وشارع الرياض في القطيف، بالإضافة الى ممشى شارع بلال بن رباح، وممشى شارع البيروني في مدينة صفوى، وحملت اللوحات التي جاءت باللونين الأزرق والأخضر في جانب منها مسافة المشي بالأمتار والسعرات الحرارية المفقودة من خلال مسافة المشي، بالإضافة إلى العبارات التحفيزية.

وأشار إلى أن ذلك يأتي سعياً لجهود البلدية في تطوير المحافظة وإظهارها بالشكل الجمالي الذي تسعى له، لافتا إلى أن البلدية قامت بإعادة دهان وتخطيط المسارات في الشوارع وتجديد دهان خطوط المشاة أمام المدارس وأمام اشارات المرور ودهان وتخطيط عدد من الشوارع لتعزز معايير السلامة المرورية في المحافظة.