“المسعود” محافظ وادي الدواسر الجديد يباشر مهام عمله

وادي الدواسر - فالح الدوسري

باشر محافظ وادي الدواسر الجديد الأستاذ فهد بن عبدالله المسعود اليوم الأربعاء ، مهام عمله بالمحافظة.

جاء ذلك بعد صدور قرار أمير منطقة الرياض الامير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، بتكليف “المسعود ” محافظًا لمحافظة وادي الدواسر .

وكان في استقبال “المسعود ” بمقر المحافظة الدكتور أحمد بن سعيد العلم وكيل المحافظة، والتقى منسوبي المحافظة ، وعدد من الجهات الحكومية والأمنية .

وأعرب ” المسعود ” عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة ولأمير المنطقة بهذه الثقة الكريمة التي أوليت له وأن يكون عند حسن الظن الجميع به.