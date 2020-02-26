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“المسعود” محافظ وادي الدواسر الجديد يباشر مهام عمله

“المسعود” محافظ وادي الدواسر الجديد يباشر مهام عمله

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“المسعود” محافظ وادي الدواسر الجديد يباشر مهام عمله

“المسعود” محافظ وادي الدواسر الجديد يباشر مهام عمله
http://almnatiq.net/?p=836591
وادي الدواسر - فالح الدوسري

باشر محافظ وادي الدواسر الجديد الأستاذ فهد بن عبدالله المسعود اليوم الأربعاء ، مهام عمله بالمحافظة.

جاء ذلك بعد صدور قرار أمير منطقة الرياض الامير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، بتكليف “المسعود ” محافظًا لمحافظة وادي الدواسر .

وكان في استقبال “المسعود ” بمقر المحافظة الدكتور أحمد بن سعيد العلم وكيل المحافظة، والتقى منسوبي المحافظة ، وعدد من الجهات الحكومية والأمنية .

وأعرب ” المسعود ” عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة ولأمير المنطقة بهذه الثقة الكريمة التي أوليت له وأن يكون عند حسن الظن الجميع به.

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