سمو أمير منطقة جازان يدشن نظام الرصد الآلي للمركبات المتحركة الرسمية والسرية المرورية بالمنطقة ..

جازان _ فضة عطيف

دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم اليكترونيا ، بحضور مدير شرطة المنطقة اللواء عبدالله بن سفر الزهيري , نظام الرصد الآلي الخاص بالدوريات الذكية الرسمية والسرية بطرق بالمنطقة.

واستمع سمو أمير منطقة جازان خلال اللقاء لشرح مفصل من مدير مرور منطقة جازان العميد راشد بن سعيد الغامدي عن نظام الرصد الآلي الجديد وأهم أهدافه وذلك استكمالا لأنظمة الرصد الآلي المدشن العمل بها سابقا ( قطع الإشارة و حزام الآمان و الجهاز المحمول وكاميرات رصد السرعات الثابتة والمتنقلة ) ، والتي كان لها الأثر الفعال في القضاء على الكثير من سلوكيات السائقين الخاطئة والتي كانت تهدد سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق الأخرين.

وقد ثمن سموه ؛ الجهود التي يبذلها رجال المرور للحد من الحوادث المرورية والالتزام بقواعد السير داعياً مرتادي طرق المنطقة بالالتزام والتقيد بالأنظمة المرورية وقواعد السير للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم وحماية ممتلكاتهم , راجياً السلامة والعون والتوفيق من الله تعالى للجميع.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون الأمنية عبدالله بن محمد الخليوي.