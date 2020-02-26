أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل محافظي المنطقة المكلفين حديثاً

المناطق _ جدة

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بحضور وكيل الإمارة الدكتور هشام الفالح محافظي المنطقة المكلفين لعددٍ من محافظات المنطقة.وأكد الأمير خالد الفيصل والأمير بدر بن سلطان على ضرورة بذل المزيد من الجهد ومضاعفة وتيرة العمل لخدمة المراجعين، منوهاً سموهما في حديثهما لمحافظي القنفذة ، الليث، الجموم ، الكامل ، تربة ، الكامل ، المويه ، ميسان ، وبحرة إلى إن المسؤولية عظيمة أمام الله أولا، ثم أمام ولاة الأمر، والدولة التي أولتهم هذه الثقة، وأوكلت إليهم رعاية مصالح الناس، وتلمس الاحتياجات وتوفير الخدمات للمحافظات وساكنيها ومتابعة تنفيذ المشاريع.من جهتهم أكد المحافظون عزمهم على المضي قدما في العمل والتطوير ودفع عجلة التنمية في المحافظات، لافتين إلى أن الثقة التي اقتضت تكليفهم في مواقعهم الجديدة، ستكون دافعا لهم لبذل المزيد من الجهد لتحقيق تطلعات القيادة وآمال المواطنين.

من جهة أخرى استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة اللواء سلمان الجميعي نائب مدير عام المرور ومدير مرور جدة المعين حديثاً العقيد أحمد السريحي .

وقدم الأمير خالد الفيصل والأمير بدر بن سلطان، شكرهما اللواء الجميعي مثمنين له الجهود التي بذلها خلال فترة عمله، كما هنأ سموهما السريحي بمناسبة تعيينه سائليم الله له التوفيق في مهام عمله.

من جهتهما قدّما الجميعي والسريحي شكرهما لأمير مكة وسمو نائبه على التهنئة وتوجيهاتهما ومتابعتمهما الدائمتين سائلين الله أن يكونا عند حسن الظن.