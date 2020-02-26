سياسي تونسي: أمير قطر يسعى لجعل تونس معبرّ لمرورّ الأسلحة التركية إلى ليبيا

المناطق _ الرياض

أكد رئيس جبهة إنقاذ تونس وعضو اللجنة الوطنية التونسية “منذر قفراش”، أن الزيارة التي يجريها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد إلى تونس، لها عدة أهداف على رأسها دعم حركة النهضة الإخوانية، بالإضافة إلى محاولة جعل تونس معبر لمرور الأسلحة التركية إلى المليشيات الإرهابية في طرابلس الليبية.

وأوضح “قفراش” في تصريح لصحيفة “اليوم السابع” المصرية عبر موقعها الإلكتروني اليوم، أن تميم يسعى من وراء تلك الزيارة أيضاً شراء شركة الخطوط الجوية التونسية، ودفع أموال لتونس مقابل إتاحة أراضيها للجيش التركي للدفاع عن حكومة العميل فايز السراج بليبيا.

وقال إن الشعب التونسي في استطلاع رأي على صفحات الفيس بوك عبرّ 91% منهم عن رفضهم القاطع لزيارة تميم لتونس، كما تجمع العشرات أمام مطار تونس قرطاج رافعين شعارات “تميم زعيم الإرهاب”، “تراب تونس طاهر لا يقبل أنجاس قطر”، “أرحل يا زعيم الإخوان المجرمين”، “يسقط الغنوشي وتميم”.