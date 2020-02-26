احدث الأخبار

الطيران المدني يستعرض أرقام الحركة الجوية بين المملكة والكويت
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية ويقيم مأدبة غداء تكريماً له
أبرز المواد
 سياسي تونسي: أمير قطر يسعى لجعل تونس معبرّ لمرورّ الأسلحة التركية إلى ليبيا
أبرز المواد
 وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل مساعد وزير الخارجية الأمريكي
أبرز المواد
 وزير الحج والعمرة يستعرض جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن في المؤتمر الوطني السابع للجودة
أبرز المواد
 أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل محافظي المنطقة المكلفين حديثاً
أبرز المواد
 سمو أمير منطقة جازان يدشن نظام الرصد الآلي للمركبات المتحركة الرسمية والسرية المرورية بالمنطقة ..
أبرز المواد
 “المسعود” محافظ وادي الدواسر الجديد يباشر مهام عمله
منطقة الرياض
 إيران.. ارتفاع ضحايا كورونا إلى 19 وفاة من بين 139 إصابة
أبرز المواد
 بلدية القطيف: تركيب لوحات إرشادية وتحفيزية في عدد من الشوارع
المنطقة الشرقية
 تكّريم الفائزين بجائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل كتاب في الوطن العربي في نسختها الثانية
المنطقة الشرقية
الطيران المدني يستعرض أرقام الحركة الجوية بين المملكة والكويت

الطيران المدني يستعرض أرقام الحركة الجوية بين المملكة والكويت

أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية

خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية

أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية ويقيم مأدبة غداء تكريماً له

خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية ويقيم مأدبة غداء تكريماً له

أبرز المواد
سياسي تونسي: أمير قطر يسعى لجعل تونس معبرّ لمرورّ الأسلحة التركية إلى ليبيا

سياسي تونسي: أمير قطر يسعى لجعل تونس معبرّ لمرورّ الأسلحة التركية إلى ليبيا

أبرز المواد

الطيران المدني يستعرض أرقام الحركة الجوية بين المملكة والكويت

الطيران المدني يستعرض أرقام الحركة الجوية بين المملكة والكويت
http://almnatiq.net/?p=836642
المناطق _ الرياض

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، إحصائية عن الحركة الجوية بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت خلال العام الماضي 2019م متضمنة أعداد المسافرين والرحلات, وذلك تزامناً مع احتفالات اليوم الوطني لدولة الكويت الشقيقة الـ 59 الذي يوافق الخامس والعشرين من فبراير كل عام تحت شعار “وفاق يتجدد”.
وكشفت الإحصائية عن ارتفاع عدد المسافرين المغادرين والقادمين بين البلدين بنسبة زادت عن 13% مقارنة بالعام الماضي 2018م، بواقع 1.48 مليون مسافر، تم نقلهم عبر 11.753 ألف رحلة.
ويأتي ذلك ضمن احتفاء الهيئة بالأشقاء في دولة الكويت بمناسبة يومهم الوطني المجيد الـ59، تعبيراً عن عمق العلاقة الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين، ولمشاركتهم الفرحة وتقاسم التهاني بين الأشقاء، الذي يُعد جزءًا من الواجب الوطني تجاه الكويت الشقيقة حكومة وشعباً.
وتواصل مطارات المملكة الاحتفاء باليوم الوطني لدولة الكويت الشقيقة الـ59 تحت شعار “وفاق يتجدد”، حيث قام مطار الملك خالد اليوم بتقديم الهدايا التذكارية الخاصة بهذه المناسبة وتوزيع الأعلام الوطنية السعودية والكويتية على الأشقاء الكويتيين، كما صُدح بالنشيد الوطني الكويتي في أرجاء صالات السفر بالمطار.

روابط ذات صلة

خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية

خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية
خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية ويقيم مأدبة غداء تكريماً له

خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية ويقيم مأدبة غداء تكريماً له
سياسي تونسي: أمير قطر يسعى لجعل تونس معبرّ لمرورّ الأسلحة التركية إلى ليبيا

سياسي تونسي: أمير قطر يسعى لجعل تونس معبرّ لمرورّ الأسلحة التركية إلى ليبيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*