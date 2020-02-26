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أمانة الشرقية وكهرباء الشرقية يناقشان اعتماد التصاميم الجيومترية لرفع كفاءة شبكة الطرق والتقاطعات لربط الأحياء بحاضرة الدمام

أمانة الشرقية وكهرباء الشرقية يناقشان اعتماد التصاميم الجيومترية لرفع كفاءة شبكة الطرق والتقاطعات لربط الأحياء بحاضرة الدمام

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أمانة الشرقية وكهرباء الشرقية يناقشان اعتماد التصاميم الجيومترية لرفع كفاءة شبكة الطرق والتقاطعات لربط الأحياء بحاضرة الدمام

أمانة الشرقية وكهرباء الشرقية يناقشان اعتماد التصاميم الجيومترية لرفع كفاءة شبكة الطرق والتقاطعات لربط الأحياء بحاضرة الدمام
http://almnatiq.net/?p=836645
المناطق _ فتحية عبدالله

رأس معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، اليوم الاربعاء الموافق 02/07/1441هـ، في مكتبة بمقر الأمانة، بحضور رئيس القطاع الشرقي للشركة السعودية للكهرباء، المهندس فؤاد العبد القادر، ووكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبد اللطيف الملا، ووكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع المهندس مازن بن عادل بخرجي، والإدارات المعنية بالأمانة وكهرباء الشرقية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة اعتماد التصاميم الجيومترية اللازمة لعدد من المواقع ضمن برنامج ربط الاحياء لرفع كفاءة شبكة الطرق وربط الأحياء بحاضرة الدمام.

وفي بداية الاجتماع أكد معالي امين المنطقة ال      على أهمية هذا الاجتماع لما تمثله الطرق والتقاطعات من أهمية كبير لربط الأحياء بالحاضرة وتذليل كافة العقبات اللازمة من خلال التشاور والتنسيق مع الشركة السعودية للكهرباء وذلك لاعتماد التصاميم الجيومترية لهذه المواقع، حتى ينعم بها كافة مرتادي هذه الطرق وفتح كافة المسارات بالأحياء المرتبطة بالحاضرة.

بعد ذلك قدم مدير إدارة السلامة المرورية بالأمانة المهندس محمد بن هجاد الزهراني، نبذة عن التقاطعات المطلوب اعتماد التصاميم الجيومترية لها، وهي على النحو التالي: تقاطع شارع الخليفة عمر بن الخطاب مع شارع الامام محمد بن عبد الوهاب، والذي يربط حي الفاخرية بحي الندى، وكذلك تقاطع الخلفة أبو بكر الصديق مع شارع الامام محمد بن عبد الوهاب، والذي يربط حي الشعلة بحي الندى وحي الفيصلية، هذا بالإضافة الى تقاطع شارع عبد الرحمن بن عوف مع شارع الامام محمد بن عبد الوهاب، ، وكذلك تقاطع شارع أبو عبيدة بن الجراح مع شارع الامام محمد بن عبد الوهاب، واللذان يربطان حي الشعلة بحي طيبة، هذا بالإضافة الى ربط حي التعاون بحي الخزامي مرورا بطريق مجلس التعاون الخليجي، وربط شارع الستين بالخبر بطريق مجلس التعاون الخليجي، وكذلك ربط حي هجر بطريق الظهران  الجبيل.

وتأتي هذه الاجتماعات امتدادا للاجتماعات التشاورية التنسيقية بين الأمانة و شركة الكهرباء في سرعة معالجة وتذليل كافة ما يعترض سير المشاريع من حيث التصاميم الجيومترية وغيرها وسرعة البت في تنفيذ هذه المشاريع المحورية لربط الأحياء بالطرق الشريانية داخل حاضرة الدمام. 

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