الحكومة الكويتية تقرر تعطيل الدراسة في البلاد لمدة أسبوعين بسبب كورونا

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أعلنت كل من الكويت والبحرين اليوم (الأربعاء) تسجيل إصابات جديدة بفيروس «كورونا»، جميعهم قادمون من إيران؛ حيث أوضحت وزارة الصحة البحرينية، في بيان لها، ارتفاع عدد المصابين بفيروس «كورونا» إلى 26 حالة، وأكدت مواصلة كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي لانتشار الفيروس

وأكدت الوزارة مواصلة كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين من فيروس «كورونا»، ومكافحته، بعد تسجيل ثلاث حالات جديدة مصابة به لمواطنات بحرينيات قادمات عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران، عبر مطار البحرين الدولي

وأوضحت الوزارة أن نتائج التحاليل المخبرية للحالات الجديدة التي أجريت للمسافرين القادمين فور وصولهم إلى مطار البحرين الدولي، في القاعة المخصصة للفحوصات، أكدت إصابتهم بالفيروس، وعلى أثرها تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلهم فوراً إلى مركز إبراهيم خليل كانو الصحي بمنطقة السلمانية، لتلقي العلاج والرعاية اللازمة، كما تم إجراء الفحوصات اللازمة للمخالطين لهم على متن الرحلة، ونقل مرافقي المصابين للعزل أيضاً كإجراء احترازي، بعد التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس «كورونا» (كوفيد – 19) إلى 25 حالة، إثر تسجيل 7 إصابات جديدة

وقالت «الصحة» في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا): «إن الحالات الجديدة هي لمواطنين مرتبطين بالسفر إلى إيران». وأوضحت أن «جميع الحالات مستقرة، وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد – 19)». وأهابت بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المتخصصة، بغية الحفاظ على صحة الجميع