بحضور المساعد للشؤون الصحية المدرسية الإبتدائية الثانية والأربعون بالطائف تنفذ مسابقة أفضل إفطار صحي

الطائف _ عادل الزهراني

بحضور المساعد للشؤون الصحية المدرسية بتعليم الطائف الأستاذة شيخة الجهني ومشرفة الصحة الاستاذة خلود الزهراني

نفذت مدرسة الابتدائية الثانية والأربعون برنامج عبارة عن مسابقة أفضل إفطار صحي شهد البرنامج تنافسا بين الفصول والتنوع في الوجبات الصحية والغذاء المتكامل بعد ذلك اخذت الجهني جولة على الأركان المصاحبة للبرنامج كما قامت بجولة على الفصول وتشجيع الطالبات بالاستمرارية والمشاركة بمثل هذه البرامج والفعاليات المميزة كما اطلعت على سير العيادة المدرسية

وفي نهاية الزيارة قدمت شكرها لادارة المدرسة وللمرشدة الصحية الأستاذة هدى الثمالي على تفعيل مثل هذة البرامج الهادفة والتي تثري وتعزز الوعي لدى الطالبات صحيا وغذائيا .