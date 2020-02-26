تحوي ادعاءات طبية مضللة مصادرة ١٧٠٠ عبوة مخالفة من محلات العطارة بالطائف

الطائف _ عادل الزهراني

اتلفت الإدارة العامة لصحة البيئة بوكالة الخدمات أكثر من 1700 عبوة و16 كيلو و22 لتر مواد مخالفة تم ضبطها خلال جولة ميدانية على محلات العطارة وملحقاتها بالطائف، حيث يتم عرض هذه المنتجات وبيعها بادعاءات طبية مضللة دون وجود ما يثبت صحة الادعاءات بالإضافة الى رصد مواد يمنع بيعها وتداولها في محلات العطارة .

وأوضحت أمانة الطائف أن الحملة التي تنفذها الإدارة العامة لصحة البيئة وبمشاركة (صحة الطائف وفرع وزارة التجارة والشرطة) قد رصدت مخالفات اخرى تتعلق ببيع مواد مجهولة المصدر ولا تحتوي على تاريخ انتهاء بالإضافة الى عدم وجود بطاقة توضح المنتج، كما ضبطت مخلفات نظامية كانتهاء الشهادات الصحية والتراخيص النظامية، وسوء الحفظ والتخزين، وعرض المنتجات بشكل يعرضها للتلف والفساد، وتدني مستوى النظافة والبيئة العامة.

وبينت الأمانة أن الفرق الرقابية قامت بالإتلاف الكامل للمصادرات واتخاذ الاجراءات النظامية بحق المخالفين، حيث انه ليس من اختصاص محلات العطارة بيع مواد ذات طابع طبي او عرض مواد مجهولة المصدر، واشارة الى أن الحملة الرقابية لمتابعة انشطة العطارة وملحقاتها مستمرة لتغطي كافة محلات بيع منتجات العطارة والتأكد من تطبيقها للاشتراطات الصحية والنظامية .