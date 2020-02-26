البحرين : شؤون الطيران المدني تعلن تقليل عدد الرحلات القادمة من دول المنطقة

المناطق – فهد المريخي

أعلنت شؤون الطيران المدني في مملكة البحرين عن تقليل عدد الرحلات القادمة من دول المنطقة وتمديد تعليق جميع الرحلات القادمة من مطار دبي الدولي ومطار الشارقة الدولي لمدة 48 ساعة إضافية ضمن الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا (كوفيد 19) ومكافحته والتصدي له.

وتؤكد شؤون الطيران المدني بأنها تقوم بالتعاون مع كافة الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من فيروس الكورونا (كوفيد 19)، واتباع ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية في هذا الشأن لمكافحة فيروس الكورونا (كوفيد 19) والحد من انتشاره للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وشددت شؤون الطيران المدني في هذا الصدد على جميع المسافرين ضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية وطرق الوقاية من فيروس الكورونا (كوفيد 19) التي أصدرتها وزارة الصحة والمتوافقة مع المعايير الدولية.