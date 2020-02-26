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إيران.. وزير الصحة يتقدم باستقالته بعد وفاة ٤٦٨ شخص بعد انتشار فيروس كورونا في البلاد

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إيران.. وزير الصحة يتقدم باستقالته بعد وفاة ٤٦٨ شخص بعد انتشار فيروس كورونا في البلاد

إيران.. وزير الصحة يتقدم باستقالته بعد وفاة ٤٦٨ شخص بعد انتشار فيروس كورونا في البلاد
http://almnatiq.net/?p=836715
المناطق -الرياض

تقدم وزير الصحة الايراني سعيد نمكي باستقالته للرئيس حسن روحاني موضحا فيها عجز وزارته التام عن مواجهة فيروس كرونا.
وكتب الوزير في استقالته المؤرخة بتاريخ ٢٦ جمادى الاخره وفاة ٤٦٨ مواطن ايراني واصابة ٩٧٦١ مواطن نتيجة انتشار الفيروس في البلاد وعجز وزارته عن مواجهته.
وذكر الوزير نمكي في خطابه ان الفيروس منتشر في إيران منذ ٤٠ يوم تقريبا.

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