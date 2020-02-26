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رئيس تقويم التعليم: عمليات القياس والتقويم تساعد في تحسين أداء المدارس

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رئيس تقويم التعليم: عمليات القياس والتقويم تساعد في تحسين أداء المدارس

رئيس تقويم التعليم: عمليات القياس والتقويم تساعد في تحسين أداء المدارس
http://almnatiq.net/?p=836726
المناطق - واس

أوضح معالي رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان, أن عمليات القياس والتقويم تساعد في تحسين أداء المدارس، مشددًا على دعم الجهود لرفع جودة التعليم والتدريب، وتعزيز دورهما لدعم الاقتصاد والتنمية الوطنية.
وأفاد خلال مشاركته في المؤتمر العالمي لمستلزمات وحلول التعليم GESS المنعقد بدبي أن أربع سنوات دراسية من أصل 13 سنة، تضيع بسبب انخفاض جودة التعليم، مستعرضًا المنهجية الشاملة التي تتبعها هيئة تقويم التعليم والتدريب في تقويم المدارس، وفلسفتها وأهدافها التي تشمل تمكين التحسين المستمر، وتعزيز الممارسات الجيدة وقصص النجاح، إضافة إلى مجالات التقويم التي تشمل القيادة المدرسية وأساليب التعلّم ومخرجات التعليم والبيئة المدرسية، وقياس جودتها وكفايتها من خلال الاستبانات والملاحظة وتحليل الوثائق والمقابلات.
وأبرز الدكتور زمان مسببات نجاح التقويم العام والمتمثلة في دعم الدولة والشراكات التعليمية وتحسين البيئة المدرسية والاستفادة من أدوات التقنية.
مما يذكر أن المؤتمر والمعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم GESS المقام في دبي انطلق أمس، بدورته الـ13 بعنوان “بالشغف والفضول تُبنى العقول”، بمشاركة الهيئة في جناح خاص، لعرض الخدمات التي تقدمها والمراكز التابعة لها كمركز قياس، ومركز التقويم والاعتماد الأكاديمي، ومركز التقويم والتميز المدرسي، ومركز تقويم واعتماد التدريب.

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