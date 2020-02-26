وزير التعليم يزور عددًا من المؤسسات التعليمية الإماراتية ويطلع على تجربة المناهج والاختبارات وأساليب التقييم

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زار معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم عدداً من المؤسسات التعليمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال مشاركته في المنتدى والمعرض العالمي لحلول ومستلزمات التعليم GESS الذي يُقام حالياً في مدينة دبي.

وشملت جولة معاليه مجمع زايد التعليمي بالشارقة، حيث كان في استقباله وكيل وزارة التربية والتعليم للرقابة والخدمات المساندة عبدالرحمن الحمادي، ووكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لقطاع المناهج والتقييم في الإمارات حمد اليحيائي، ومدير مجلس 2 التعليمي بدولة الإمارات حصة رشيد، ومديرة مجمع زايد التعليمي حصة الزريهي، وعدد من المسؤولين في وزارة التربية والتعليم الإماراتية.

وتم خلال الزيارة مناقشة مجالات التعاون وتبادل الخبرات، والاطلاع على التجربة الإماراتية في المناهج والاختبارات وطرق التقييم، كما شاهد معاليه مرافق المجمع التعليمية.

وزار الدكتور آل الشيخ ثانوية التكنولوجيا التطبيقية بمدينة عجمان، حيث كان في استقباله نائب المدير العام عيسى المرزوقي، ومدير شؤون الطلبة إبراهيم الياسي، واطلع خلال الجولة على الفصول الدراسية والورش والمختبرات، وتجربة المناهج المتخصصة في العلوم والهندسة والإلكترونيات، وخطط مواءمة المخرجات مع سوق العمل.

وشملت جولة وزير التعليم زيارة كلية فاطمة للعلوم الصحية في مدينة عجمان، حيث اجتمع مع مدير الكلية الدكتور داريل كونيش وأعضاء مجلس الكلية، واطلع على القاعات الدراسية والمختبرات العملية والمستشفى الصغير، واستمع إلى شرح عن خطط وبرامج التخصصات الصحية.