بر العارضة تستضيف فريق الحوكمة من مركز التنمية الإجتماعية بجـــازان

العارضة - فضه عطيف:

استقبلت جمعية البر الخيرية بمحافظة العارضة مساء اليوم فريق الحوكمة من مركز التنمية الإجتماعية بمنطقة جيزان برئاسة الأستاذ أنس محمد الحازمي ومندوب من وزارة التنمية الأستاذ عبدالمجيد الحازمي والأستاذ علي غريب ، وكان في استقبالهم رئيس مجلس الجمعية الشيخ حسين بن أحمد الحريصي ونائب رئيس مجلس الجمعية الأستاذ عطية دوشي والمشرف المالي عضو مجلس الإدارة الأستاذ حماد سفياني والمدير التنفيذي للجمعية الأستاذ طالع الجابري وعدد من الموظفين.

وتهدف هذه الزيارة إلى تقييم مستوى التزام الجمعية بالقوانين الإدارية والمالية وتطبيقها لمعايير الحوكمة التي أطلقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ضمن مشروع نظام تصنيف وتقييم الجمعيات الخيرية لتعزيز الحوكمة والمساءلة والشفافية والسلامة المالية فيها ضمن رؤية المملكة 2020-2030