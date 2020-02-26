احدث الأخبار

نائب أمير منطقة حائل يلتقي نائب وزير الثقافة بحي البجيري بالدرعية
منطقة حائل
 تنمية الرياض توقع اتفاقية لتدريب وتوظيف الأيتام ومستفيدي الضمان بالرياض
منطقة الرياض
 الجبير: إيران تسببت بالدمار والخراب ولم تضع لبنة لبناء مستشفيات أو مدارس في اليمن
أبرز المواد
 بر العارضة تستضيف فريق الحوكمة من مركز التنمية الإجتماعية بجـــازان
منطقة جازان
 وزارة الصحة : لا صحة للتغريدة المزورة المتداولة حول تسجيل إصابة بفيروس كورونا الجديد في الدمام
أبرز المواد
 وزير التعليم يزور عددًا من المؤسسات التعليمية الإماراتية ويطلع على تجربة المناهج والاختبارات وأساليب التقييم
أبرز المواد
 رئيس تقويم التعليم: عمليات القياس والتقويم تساعد في تحسين أداء المدارس
أبرز المواد
 صحة الشرقية تنفي ما تم تداوله حول وجود حالة إصابة بفيروس كورونا بأحد مستشفياتها
المنطقة الشرقية
 إيران.. وزير الصحة يتقدم باستقالته بعد وفاة ٤٦٨ شخص بعد انتشار فيروس كورونا في البلاد
أبرز المواد
 إدارة التعليم بمحافظة المجمعة تبرم اتفاقية شراكة مجتمعية مع نادي الفيحاء والنادي الفيصلي
منطقة الرياض
 تحوي ادعاءات طبية مضللة مصادرة ١٧٠٠ عبوة مخالفة من محلات العطارة بالطائف
منطقة مكة المكرمة
 البحرين : شؤون الطيران المدني تعلن تقليل عدد الرحلات القادمة من دول المنطقة
أبرز المواد
نائب أمير منطقة حائل يلتقي نائب وزير الثقافة بحي البجيري بالدرعية

نائب أمير منطقة حائل يلتقي نائب وزير الثقافة بحي البجيري بالدرعية

منطقة حائل
تنمية الرياض توقع اتفاقية لتدريب وتوظيف الأيتام ومستفيدي الضمان بالرياض

تنمية الرياض توقع اتفاقية لتدريب وتوظيف الأيتام ومستفيدي الضمان بالرياض

منطقة الرياض
الجبير: إيران تسببت بالدمار والخراب ولم تضع لبنة لبناء مستشفيات أو مدارس في اليمن

الجبير: إيران تسببت بالدمار والخراب ولم تضع لبنة لبناء مستشفيات أو مدارس في اليمن

أبرز المواد
بر العارضة تستضيف فريق الحوكمة من مركز التنمية الإجتماعية بجـــازان

بر العارضة تستضيف فريق الحوكمة من مركز التنمية الإجتماعية بجـــازان

منطقة جازان

نائب أمير منطقة حائل يلتقي نائب وزير الثقافة بحي البجيري بالدرعية

نائب أمير منطقة حائل يلتقي نائب وزير الثقافة بحي البجيري بالدرعية
http://almnatiq.net/?p=836745
المناطق - حائل

زار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة حائل، اليوم , مقر وزارة الثقافة بحي البجيري بالدرعية.
وكان في استقبال سموه معالي نائب وزير الثقافة الأستاذ حامد بن محمد فايز وعدد من مسؤولي الوزارة.
واطلع سموه على جهود الوزارة في خدمة القطاع الثقافي في مختلف مناطق المملكة.
وجرى خلال الزيارة استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير المجال الثقافي في منطقة حائل وتعزيز التعاون المشترك لخدمة الثقافة السعودية في إطار رؤية المملكة 2030.
وأكد معالي نائب وزير الثقافة حرص الوزارة على بذل كل ما من شأنه تطوير القطاع الثقافي بمختلف فروعه الإبداعية في جميع مناطق المملكة.

روابط ذات صلة

دار الملاحظة الاجتماعية بحائل تنظم جلسة شتوية للأحداث

دار الملاحظة الاجتماعية بحائل تنظم جلسة شتوية للأحداث
بلدي حائل يعقد اجتماعا لمناقشة الموضوعات والقضايا الخدمية

بلدي حائل يعقد اجتماعا لمناقشة الموضوعات والقضايا الخدمية
نائب أمير منطقة حائل يلتقي وزير التعليم

نائب أمير منطقة حائل يلتقي وزير التعليم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*