نائب أمير منطقة حائل يلتقي نائب وزير الثقافة بحي البجيري بالدرعية

المناطق - حائل

زار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة حائل، اليوم , مقر وزارة الثقافة بحي البجيري بالدرعية.

وكان في استقبال سموه معالي نائب وزير الثقافة الأستاذ حامد بن محمد فايز وعدد من مسؤولي الوزارة.

واطلع سموه على جهود الوزارة في خدمة القطاع الثقافي في مختلف مناطق المملكة.

وجرى خلال الزيارة استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير المجال الثقافي في منطقة حائل وتعزيز التعاون المشترك لخدمة الثقافة السعودية في إطار رؤية المملكة 2030.

وأكد معالي نائب وزير الثقافة حرص الوزارة على بذل كل ما من شأنه تطوير القطاع الثقافي بمختلف فروعه الإبداعية في جميع مناطق المملكة.